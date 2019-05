Episode final de "Game of Thrones" : 11 millions d'Américains prévoient de ne pas travailler lundi

D'après une étude Harris pour l'organisation Workforce Institute, publiée mercredi, 34% des Américains interrogés prévoient de regarder le dernier épisode de la huitième et ultime saison de Game of Thrones, dimanche soir.

"Préparez-vous, l'absence arrive." Faisant référence à la célèbre expression de la série Game of Thrones, "l'hiver arrive", une étude Harris pour l'organisation Workforce Institute, publiée mercredi 15 mai, estime qu'environ 11 millions d'Américains n'iront pas travailler lundi, au lendemain de la diffusion de l'épisode final de la célèbre série américaine.

Selon ce sondage (lien en anglais), réalisé entre les 7 et 9 mai auprès de 1 090 salariés américains âgés de 18 ans et plus, 34% des personnes interrogées prévoient de regarder le dernier épisode de la huitième et ultime saison de Game of Thrones dimanche soir. Si ces estimations se confirment, cet ultime épisode deviendrait l'une des dix fins de séries les plus regardées de l'histoire de la télévision, d'après le Workforce Institute.

Près de trois millions de salariés en retard lundi matin

D'après l'étude, 27,2 millions de salariés américains prévoient que la diffusion du dernier épisode de Game of Thrones aura un impact certain sur leur travail. 10,7 millions envisagent de ne pas travailler le lendemain, tandis que 5,8 millions d'Américains travaillant habituellement les dimanche soir s'apprêtent à poser une journée de congés pour ne pas manquer la fin de la série.

2,9 millions de salariés prévoient quant à eux d'arriver en retard au travail lundi matin, et 3,4 millions devraient être en télétravail lundi, selon ce sondage.