Dimanche 5 mai, la chaîne câblée américaine HBO diffusait le quatrième épisode de la dernière saison de la série événement Game of Thrones. Et comme d'habitude, dans la foulée, sur les réseaux sociaux, des millions d'internautes ont réagi. Sauf que cette fois-ci, ce n'était pas pour commenter la mort d’un personnage, mais l'apparition d'un prétendu gobelet Starbucks lors d'une scène de banquet avec l'une des héroïnes de la série, Daenerys Targaryen.

Un gobelet Starbucks dans l'univers médiéval de Game of Thrones ? Quelques heures après la diffusion de l'épisode, les internautes ont commencé à relever l'anachronisme, estimant tous reconnaître au loin le logo de la marque américaine sur le gobelet en question. Comment ont réagi les deux marques ? Avec humour. HBO a tweeté : « Nouvelles de Winterfell. Le latte qui est apparu dans l’épisode était une erreur. Daenerys avait commandé une tisane. » Tandis que Starbucks s’est étonné que l’héroïne, qui possède dans la série plusieurs dragons, n’ait pas plutôt commandé un « Dragon Drink », boisson à base de mangue et de pataya qui figure au menu de la marque.

Une « erreur » donc, qui a permis à Starbucks de bénéficier d’une vague immense de publicité gratuite, tous les médias ayant à leur tour parlé d’un gobelet Starbucks. Un expert a chiffré la valeur de cette campagne de pub mondiale à plus de 2 milliards de dollars... Et le plus fort dans cette histoire c’est que selon le Wall Street Journal, il ne s’agissait même pas d'un gobelet de la marque, mais de celui d’une entreprise artisanale, qui fournit en café l’équipe de tournage !

