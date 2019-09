Découvrez à Bayeux l’immense tapisserie qui retrace les huit saisons de "Game of Thrones"

Une tapisserie monumentale de 87 mètres de long, célébrant la série "Game of Thrones" et inspirée de la tapisserie de Bayeux, est exposée depuis vendredi et jusqu’à la fin de l’année dans la ville normande.

Exposée à Bayeux à l'hôtel du Doyen, cette tapisserie moderne relate les quelque 70 heures et huit saisons de la série culte américaine lancée en 2011: une pièce épique qui déroule un récit partant de Winterfell, fief de la maison Stark, aux Iron Islands dirigées par la maison Greyjoy.

La tapisserie a été créée à l'initiative de l'office de tourisme d'Irlande qui voulait conserver "un héritage" après la fin de la série. Elle a été confectionnée en lin par une trentaine de brodeuses des musées nationaux d'Irlande, a indiqué Monica MacLaverty, directrice Europe du sud à l'office national Tourism Ireland, lors d'une présentation à la presse.

Inspirée de la tapisserie de Bayeux

Chef d'œuvre du Moyen-Âge relatant l'invasion de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant, la tapisserie de Bayeux est un symbole quasi-millénaire des relations longtemps belliqueuses entre l'Angleterre et le continent. Ce joyau médiéval raconte la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant (1027 ou 1028-1087), en 58 scènes et sur près de 70 mètres de long et 50 centimètres de haut.

À l'image de la série, le travail sur la tapisserie de "GOT" était un secret bien gardé: les brodeuses ont dû signer des clauses de confidentialité. Selon Antoine Verney, conservateur en chef des musées de Bayeux, la tapisserie de Bayeux est "finalement vraiment la grand-mère de la tapisserie Game of Thrones", les créateurs s'en inspirant jusqu'au choix des matériaux, le lin et la laine.

Elle présente "trois niveaux de lecture", selon le conservateur, "comme la tapisserie de Bayeux" : une scène centrale avec la gente des élites guerrières, et puis deux petites bandes d'encadrement peuplées d'animaux fantastiques, symboles et figures symboliques venant nourrir la narration.

Présentée jusqu'au 31 décembre à Bayeux, après avoir été exposée jusqu'en juillet à l'Ulster Museum de Belfast en Irlande, la tapisserie de GOT, plus vive en couleurs que celle de Bayeux, dont les teintes ont été fragilisées par le temps, a déjà été vue par 200.000 visiteurs. Avec cette étape normande, les organisateurs espèrent créer des "interactions" chez les amateurs de tapisserie et fans de la série. Les musées de Bayeux reçoivent chaque année 400.000 visiteurs.