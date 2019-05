APPEL A TEMOIGNAGES. Vous avez appris une scène majeure de "Game of Thrones" à vos dépens ? Racontez-nous vos pires expériences de "spoilers"

Au rythme d'un épisode par semaine, la saison 8 de "Game of Thrones" tient en haleine les téléspectateurs dans le monde entier. Difficile d'échapper aux révélations impromptues, lorsqu'on a pris un tout petit peu de retard sur la diffusion.

Il y a les collègues pressés de débattre de leur dernière théorie aussi fumeuse que les dragons de Daenerys. Les amis qui discutent, dans la queue du supermarché, de la future vengeance de Cersei. Ou votre voisin de bus, qui rattrape l'épisode que vous n'avez pas encore vu. Chaque lundi, c'est pareil : votre journée devient une aventure pleine de "spoilers". Alors que Game of Thrones est diffusée dans la nuit, en même temps qu'aux Etats-Unis, sur la chaîne OCS, vous voilà embarqués dans un jeu du chat et de la souris contre les révélations impromptues, telle Arya Stark coincée dans une bibliothèque de Winterfell avec des Marcheurs blancs. A tout moment, une phrase ou un message peut vous révéler un élément-clé de l'intrigue qui tient en haleine les fans depuis huit saisons.

Mort d'un personnage, lien entre deux héros, rebondissement incroyable... Vous avez appris un moment-clé de la série alors que vous n'aviez pas encore vu le dernier épisode de la série ? Lequel ? Et comment cela vous est-il arrivé ? Quelle stratégie déployez-vous depuis pour éviter d'apprendre le nom de celui qui trouvera bientôt la mort ? Avez-vous envisagé d'arrêter de regarder Game of Thrones à cause des "spoilers" omniprésents sur les réseaux sociaux ?

Votre témoignage d'adepte de Jon Snow, Daenerys Targaryen ou Tyrion Lannister nous intéresse ! Racontez-nous si vous avez appris une scène majeure de Game of Thrones à vos dépens, en nous laissant un commentaire dans le live ci-dessous. Aucune crainte à avoir : l'auteure de cet article est à jour de la série :) N'oubliez pas de laisser vos coordonnées (e-mail ou téléphone) pour que nous puissions vous recontacter.