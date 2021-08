"Foundation", "Y, le dernier homme", "The Pursuit of Love"... On regarde quoi comme séries en septembre ?

On a souvent envie de souhaiter une bonne rentrée aux gens que l'on recroise après l'été et les vacances. Mais qu'est-ce qu'une rentrée réussie ? Est-ce un prolongement de l'évasion estivale ? Un retour au quotidien que l'on apprécie ? Ou encore une période propice à de nouvelles rencontres et à des découvertes ?

Il y a un peu de tout ça dans les séries qui sortent sur nos écrans en ce mois de septembre 2021. Dans On The Verge, des femmes vivant à Los Angeles, en pleine crise de la quarantaine, tentent d'inventer de nouvelles trajectoires de vie, alors que dans The Pursuit of Love de jeunes aristocrates, vivant à la période de l'entre-deux-guerres, sont à la recherche du grand amour. C'est le futur qui devient effrayant dans la série SF Foundation où l'humanité tente de protéger son avenir à l'heure de sa destruction. On vous raconte tout ça (et bien plus encore) dans notre sélection du mois.

"The Pursuit of Love" : les aventures d'une excentrique famille britannique

La série diffusée par la BBC et qui arrive en ce mois de septembre 2021 en exclusivité sur Amazon Prime est l'adaptation du best-seller éponyme paru en 1945 : The Pursuit of Love. Vendu à 200 000 exemplaires dès la première année - un chiffre énorme pour l'époque -, ce roman signé par Nancy Mitford raconte le quotidien d'une famille aristocratique britannique durant l'entre-deux-guerres.



Fanny, une jeune aristocrate anglaise, est élevée par sa tante dans la campagne du Oxfordshire. Elle se lie d'amitié avec Linda, membre de la famille Radlett, très excentrique pour l'époque. La série raconte les fêtes fastueuses et les codes de l'époque, ainsi que la recherche du grand amour par Fanny et Linda. Réalisée et écrite par Emily Mortimer, la série a été diffusée pour la première fois en mai 2021. Le style, la réalisation et l'esthétique de The Pursuit of Love évoque le film Gatsby Le Magnifique, qui se déroule sur cette même période mais de l'autre côté de l'Atlantique.

The Pursuit of Love, le 1er septembre sur Amazon Prime.

"Jeune et Golri" : une série sur une stand-uppeuse, par une stand-uppeuse

Le stand-up au centre d'une série consacrée aux aventures d'une stand-uppeuse, ça vous tente ? Incarnée par la comédienne Agnès Hurstel et affichant tout le gratin des jeunes humoristes français en pleine ascension – Marie Papillon, Paul Mirabel, Lison Daniel ou encore Nordine Ganso - Jeune et Golri c'est l’histoire de Prune. Stand-uppeuse en panne d’inspiration, elle tombe amoureuse de Francis, un homme qui a le double de son âge. Le problème ? Ce dernier a omis de partager un détail important de sa vie : il est père d’une petite fille de 6 ans !

La vie devient alors en enfer pour Prune qui se retrouve belle-mère malgré elle, et se révèle aussi immature que sa belle-fille. La jeune humoriste vit donc un cauchemar, mais plutôt comique... Tellement drôle qu'elle décide d'en faire un spectacle, mais omet de le réveler à son compagnon, bien sûr. Une fiction décalée promettant de bons moments de rigolade. Jeune et Golri a été réalisée par une personnalité, Fanny Sidney, révélée dans la série Dix pour cent où elle incarne le rôle de Camille, la réservée . À découvrir sur OCS ou, en avant première, au festival Séries Mania qui se tient jusqu'au 2 septembre.

Jeune et Golri, le 2 septembre sur OCS.

"La Casa de Papel" : retrouvez les braqueurs les plus célèbres de la planète dans une ultime saison

Des larmes, du sang, des explosions dans tous les sens et bien sûr une narration ultra-rythmée qui ne laisse aucun répit au spectateur... Netflix a dévoilé la bande-annonce de la saison 5 de La Casa de Papel, et l'ensemble des ingrédients qui font le sel de la série depuis ses débuts sont bel et bien présents. Dans ce nouvel opus, la célèbre bande de braqueurs est toujours enfermée dans la Banque d’Espagne, le Professeur est en danger de mort et les autorités espagnoles sortent l’artillerie lourde pour déloger les voleurs...

Une question reste toutefois en suspens : ce bouquet final parviendra-t-il à rattraper les défauts de la dernière saison qui, selon certaines critiques, sentait déjà le réchauffé ? Netflix semble en tout cas vouloir faire durer le plaisir au maximum en divisant cette saison finale en deux volumes – dont le premier seulement sera mis en ligne en septembre 2021. Malgré des choix scénaristiques parfois peu crédibles et des personnages manquant de profondeur, les rebondissements et les cliffhangers incessants de La Casa de Papel ne nous ont jamais laissé le temps de bâiller. Dans l'attente de juger des forces et faiblesses de la saison 5, on ne doute pas trop qu'elle fera un carton sur Netflix dès la rentrée...

Le premier volet de la saison 5 de La Casa de Papel sera disponible le 3 septembre sur Netflix.

"On the Verge" : à Los Angeles dans la vie de femmes énergiques

Le pitch de On the Verge, une série réalisée par Julie Delpy, raconte de manière très simple le quotidien d'un groupe de femmes à Los Angeles. Un scénario de fiction, mais proche de la réalité, qui se place dans la mouvance de Big Little Lies.

À travers des trajectoires individuelles qui s'entremêlent, avec Justine cheffe française dans un restaurant à la mode, Ella mère de trois enfants de pères différents et Yasmin qui sort d'un congé maternité de 12 ans, Julie Delpy a voulu raconter la vie de femmes en pleine midlife crisis.

Je voulais parler de femmes de plus de 40 ans qui sont vibrantes, pleines de vie et qui ont encore un avenir. C’était important de montrer que pour ces femmes, qui s’inspirent d’amies à moi, la vie continue, qu’elles peuvent rebondir, qu’il n’y a pas de fatalité Julie Delpy à Canal +

On The Verge, le 6 septembre sur Canal +.

“Sex Education” : les ados travaillés par leurs hormones de retour dans une saison 3

Les ados attachants et haut en couleur de Sex Education seront bientôt de retour sur Netflix. Dans les dernières saisons, Otis, ado gauche et inexpérimenté, s'était retrouvé, malgré lui, à la tête d’un cabinet clandestin de conseils amoureux et sexuels avec la rebelle Maeve. En effet, le jeune homme, grâce aux conseils – le plus souvent non sollicités - de sa mère sexologue, en sait déjà plus que la plupart de ses camarades.

La saison 2 nous avait laissé sur notre faim en se clôturant par un spectacle de fin d’année riche en rebondissements et très "olé-olé", il avait d'ailleurs conduit à l’éviction du directeur du lycée. Les amateurs de la série seront donc ravis de retrouver leurs personnages préférés aux prises avec une toute nouvelle équipe enseignante. Piquante et osée, cette fiction n'en demeure pas moins aux antipodes de la comédie grasse du type American Pie.

Œuvre intelligente sur l’adolescence, ses émois, ses obstacles mais aussi ses transformations, Sex Education est délicieusement drôle et se double d’un réel objectif pédagogique, comme son nom l’indique, d’éducation sexuelle. Il s'agit là, probablement de la recette du succès. Dès le lancement, la série avait en effet été visionnée par plus de 40 millions de foyers, et dans le même temps, saluée par la critique.

"Sex Education", saison 3, le 17 septembre sur Netflix.

"Y, le dernier homme" : le dernier mâle de la planète poursuivi par une armada de femmes

La nouvelle série dystopique de Disney, Y, le dernier homme, pourrait bien être le carton de la rentrée. Le pitch ? Alors qu’une mystérieuse épidémie a éradiqué la quasi-totalité de la population porteuse du chromosome Y, un dernier homme subsiste... Il s’appelle Yorick Brown et, accompagné de son fidèle singe Esperluette, il devient le dernier espoir pour éviter l’extinction de l’espèce humaine. La revanche des femmes sur un monde dominé par les hommes ? Peut-être, mais le nouvel ordre laissé par la catastrophe est loin d’être un océan de paix.

Sur les paroles très à-propos de It’s A Man’s World, la bande-annonce très rythmée, dévoilée par Disney+, montre un Yorick traqué par des groupes de femmes aux intérêts divers – dont certaines veulent le transformer en “reproducteur” - sur les routes dévastées des Etats-Unis. Y, le dernier homme est adapté d’une série de bande dessinée à succès ayant raflé plusieurs prix Eisner. Reste à savoir si la série sera à la hauteur de la bande-annonce et des comics dont elle est inspirée.

Les trois premiers épisodes de Y, le dernier homme sont à découvrir le 22 septembre sur la plateforme Star de Disney+.

"Sermons de Minuit", de l'épouvante sur Netflix

Il y a beaucoup d'ingrédients qui mijotent ensemble dans la série inédite Sermons de minuit dévoilée par Netflix. Un soupçon de religion, un zeste de folie, une grosse pincée de nature sauvage et, pour saupoudrer ce plat, un village éloigné de la civilisation. Cette fiction écrite par les créateurs de The Haunting of Hill House raconte l'arrivée d'un mystérieux prête dans une petite communauté insulaire. Ce religieux monte bientôt les habitants les uns contre les autres en réalisant des miracles qui exigent un lot de sacrifices. Si le pitch n'est pas forcément très original, l'atmosphère d'épouvante régnant sur la bande-annonce est prometteuse.

Sermons de minuit, le 24 septembre sur Netflix.

"Foundation" : une série SF inspirée des livres d'Asimov

Il y a aussi de la science-fiction en cette rentrée et cela se passe sur la plateforme Apple Tv+. Le synopsis de la série Foundation s'appuie sur le livre Le cycle de Fondation d'Isaac Asimov où l'empire galactique se voit prédire, par un théoricien de la Psychohistoire, une science imaginaire, un effondrement suivi de 30 000 ans de ténèbres avant qu'un second empire galactique ne prenne la relève. La Psychohistoire permet cependant de réduire la durée de cette ère de ténèbres à 1 000 ans, grâce à la mise en oeuvre d'un plan... C'est ce à quoi vont s'atteler les personnages de Foundation, notamment en mettant à l'abri des savoirs de la civilisation.

Foundation, le 24 septembre sur Apple Tv+.