Emmy Awards 2024 : voici les nommés de la 76ème cérémonie

La fresque sur le Japon féodal Shogun semble bien partie pour entrer dimanche 15 septembre dans l'histoire des Emmy Awards, en devenant le premier feuilleton non anglophone à remporter le prix de la meilleure série dramatique lors de cet équivalent des Oscars pour la télévision qui se déroule à Los Angeles.

Cette nouvelle adaptation du roman de James Clavell, best-seller des années 70 qui explore les luttes de pouvoir féodal au Pays du Soleil Levant, fait un tabac aux Etats-Unis malgré ses nombreux dialogues sous-titrés.

Avant même la cérémonie, qui se concentre sur les prix majeurs, Shogun a déjà raflé 14 prix dans des catégories techniques et secondaires. La série arrivera donc en position de force à Los Angeles dimanche.

Sacre du Japon

Produite par FX, chaîne appartenant à Disney, cette plongée dans le Japon du XVIIe siècle est seulement le deuxième feuilleton non anglophone à concourir pour le prix de la meilleure série dramatique, après la série sud-coréenne Squid Game il y a deux ans. Au-delà de la récompense reine, les acteurs vedettes de la série, Hiroyuki Sanada et Anna Sawai, devraient aussi être primés. Tadanobu Asano, qui campe un seigneur sanguinaire, pourrait en outre rafler le prix du meilleur second rôle masculin.

Les 14 prix raflés avant même la cérémonie font déjà de Shogun la série dramatique la plus récompensée pour une seule saison. Et ce palmarès s'étoffera forcément dimanche. Sa principale rivale est l'ultime saison de la série The Crown, de Netflix.

La conclusion de cette saga sur la famille royale britannique a reçu un accueil critique mitigé, mais Elizabeth Debicki est pressentie pour le meilleur second rôle féminin, grâce à son incarnation de la princesse Diana.

"The Bear" très rentable

Côté comédies, The Bear: sur place ou à emporter est encore favorite. Cette plongée épuisante dans l'arrière-cuisine d'un restaurant de Chicago a séduit avec une deuxième saison où la sandwicherie des débuts se mue en établissement étoilé. Jeremy Allen White et Ebon Moss-Bachrach, qui y incarnent deux amis d'enfance devenus chefs, devraient encore être récompensés.

Avant la cérémonie, la série a déjà remporté sept Emmy Awards dans les catégories secondaires, dont celle de la meilleure guest star pour l'actrice Jamie Lee Curtis. Malgré ses thèmes pas franchement rigolards - le deuil, l'addiction, la mort -, The Bear reste classé dans la catégorie comédies.

Parmi la concurrence, Hacks de HBO devrait permettre à Jean Smart et Hannah Einbinder de rafler des prix d'interprétation, pour leur duo improbable entre une gloire vieillissante du stand-up américain et une jeune humoriste chargée de renouveler ses blagues.

"Mon petit renne" phénoménal

Basé sur le one-man-show du comédien écossais Richard Gadd sur le harcèlement, la série Netflix Mon petit renne s'est imposée comme un succès mondial inattendu. Limitée à une seule saison, elle part favorite dans la catégorie mini-séries.

Présentée comme une "histoire vraie", elle a engendré une polémique : une Britannique qui aurait inspiré le personnage de la harceleuse a été traquée sur les réseaux sociaux et a porté plainte contre Netflix pour diffamation. Elle réclame 170 millions de dollars en dédommagement.

La catégorie mini-séries inclut aussi les anthologies - feuilletons sur le même thème, avec des personnages et cadres différents pour chaque saison. De quoi permettre à Jodie Foster d'être pressentie pour le prix de la meilleure actrice, grâce à son rôle d'enquêtrice dans la nuit polaire de l'Alaska, pour la nouvelle mouture de True Detective.

Opportunités

Les Emmy Awards se dérouleront pour la deuxième fois cette année : la dernière cérémonie a eu lieu en janvier après son report provoqué par les grèves qui avaient bloqué Hollywood l'an dernier. La paralysie du secteur a fait chuter la production, ce qui a réduit le nombre de soumissions d'un tiers par rapport à d'habitude.

Après la récente fin de la saga Succession, qui dominait outrageusement les Emmy Awards chaque année, de nouvelles séries comme Fallout ou Mr and Mrs Smith pourraient en profiter pour rafler quelques trophées.