Emmy Awards 2024 : "The Bear", "Shogun" et "Mon petit renne" grands favoris pour les nominations

Avec les nominations annoncées mercredi 17 juillet, c'est reparti pour les Emmy Awards, équivalent des Oscars pour la télévision aux Etats-Unis. La 76e cérémonie, qui se tiendra le 15 septembre, récompense les séries diffusées entre juin 2023 et mai 2024. Les nominations sont donc annoncées mercredi, cela se passe à Los Angeles à 8 heures 30, heure locale. À partir de là, les votants bénéficieront d'un mois pour visionner les séries nommées, avant de voter mi-août. Une session de rattrapage qui vaut aussi pour les téléspectateurs, curieux d'avoir un aperçu du meilleur de la production télévisuelle américaine.

Si vous avez une impression de déjà-vu, elle est justifiée. Car les derniers Emmy Awards sont encore tout frais : la dernière cérémonie a eu lieu en janvier, à cause de son report provoqué par les grèves qui ont paralysé Hollywood l'an dernier.

"The Bear", recette gagnante pour la deuxième saison

Plongée épuisante et mouvementée dans l'envers des cuisines d'un restaurant de Chicago, The Bear a fait sensation avec sa première saison, récompensée par six prix aux derniers Emmy Awards. La deuxième saison raffine cette recette gagnante : la sandwicherie des débuts y poursuit sa mue en établissement étoilé, avec des plans luxuriants sur des mets irrésistibles.

Le feuilleton y signe également un épisode d'anthologie, Fishes, qui retrace pendant une heure le banquet catastrophe d'une famille en plein psychodrame. Malgré certaines thématiques difficiles telles que le deuil, l'addiction ou encore la mort, The Bear est classé dans la catégorie comédies. La série, dont la troisième saison vient de sortir aux Etats-Unis, devrait être opposée à des concurrents comme Hacks, Abbott Elementary, Only Murders in the Building et Larry et son nombril.

Japon du 17e siècle dans "Shogun"

Également diffusée sur la chaîne FX, appartenant à Disney, Shogun transporte les téléspectateurs dans le Japon du 17e siècle. Basée sur le roman historique du Britannique James Clavell, succès littéraire des années 1970, la série est cette année l'une des grandes favorites dans les catégories dramatiques.

Shogun suit au départ un marin anglais échoué sur les côtes du Japon en un temps où l'empire restait encore très fermé au reste du monde. Mais au fil des épisodes, la série plonge dans les intrigues de cour et les luttes de pouvoir du shogunat féodal.

Cette fresque épique "a tout pour plaire en termes d'interprétation, d'écriture, de réalisation", résume auprès de l'AFP Pete Hammond, chroniqueur pour le site spécialisé Deadline. La série devrait aussi mener la course dans plusieurs catégories techniques, selon lui. Elle devrait notamment avoir pour concurrente la dernière saison de la saga The Crown, sur la famille royale britannique.

"Mon petit renne" : immense succès et polémique

Du côté des mini-séries, dont le format ne doit pas dépasser une saison, Mon petit renne s'est élevée au rang de phénomène. Dans ce feuilleton Netflix, l'humoriste écossais Richard Gadd raconte comment il est devenu la proie d'une femme sujette à des troubles psychiatriques, capable de s'insinuer dans les moindres recoins de son existence et de transformer sa vie en enfer.

Présentée comme une "histoire vraie", la série a engendré une polémique : une Britannique qui aurait inspiré le personnage de la harceleuse a été traquée sur les réseaux sociaux, et a porté plainte contre Netflix pour diffamation. Elle réclame 170 millions de dollars en dédommagement. Difficile de dire si cette controverse peut nuire à la série, qui devrait faire face à des concurrents comme Fargo, True Detective, Ripley et Lessons in Chemistry.