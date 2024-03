Edouard Philippe a co-écrit le scénario d'une série à venir sur les coulisses d'une campagne présidentielle

Dans l'ombre est un thriller sur les coulisses d'une campagne présidentielle, écrit par Edouard Philippe et son proche Gilles Boyer il y a une quinzaine d'années. Le réalisateur Pierre Schoeller l'a adapté en série avec leur appui. Les deux premiers épisodes ont été projetés pour la première fois ce week-end (16-17 mars 2024) au festival Séries Mania à Lille, où elle est en lice dans la catégorie "compétition internationale".

La série, en cours de finition, sera diffusée dans plusieurs mois sur France 2. France Télévisions avait approché les auteurs du roman dès 2016... avant que Matignon ne les accapare de 2017 à 2020. Le projet n'a pu reprendre qu'ensuite, lorsqu'Edouard Philippe est redevenu maire du Havre.

Une intrigue située à droite avec Melvil Poupaud et Karine Viard

Dans cette course à l'Elysée sous haute tension, Paul Francoeur, incarné par Melvil Poupaud, gagne l'investiture de son parti face à Marie-France Trémeau, jouée par Karin Viard, pourtant favorite. Mais la machine s'enraye quand le plus proche conseiller de Francoeur, César (Swann Arlaud) reçoit un coup de fil anonyme l'informant du trucage de cette primaire.

Pierre Schoeller, qui a déjà réalisé le film L'exercice de l'Etat sur la vie d'un cabinet ministériel (trois César en 2012), a voulu situer l'intrigue dans le camp de la droite, alors que le livre n'avait pas de couleur politique. La série Baron noir avait déjà "exploré le terrain de la gauche", a-t-il notamment justifié dimanche devant la presse.

Mais pas la peine de chercher qui est qui, prévient Gilles Boyer, ancien directeur de campagne d'Alain Juppé pour la primaire de la droite de 2016, puis conseiller spécial d'Edouard Philippe devenu chef du gouvernement. Les personnages "ne font pas référence à des personnes existantes mais à des métiers", ceux "qui font tourner la machine derrière les têtes d'affiche", assure-t-il. D'ailleurs, "les ressorts au fonctionnement d'une équipe sont les mêmes quel que soit le camp politique", affirme l'actuel eurodéputé.

Montrer comment le doute gagne un entourage politique

Les deux auteurs se sont pris au jeu de la série et, de consultants de luxe, sont passés à de véritables co-scénaristes, étant même - très occasionnellement - présents en plateau. "On a une idée assez précise de ce qui se dit, ne se dit pas, de ce qui se joue dans les regards, des non-dits, des ambiguïtés, on y est très attachés", reconnaît Gilles Boyer.

Cependant, Pierre Schoeller avait le "final cut", le dernier mot au montage. "Pas de 49.3", sourit ce dernier, dont c'était aussi la première série. Son moteur a été de raconter une aventure humaine, et comment le doute, voire la paranoïa, gagnent un entourage politique.

La figure de César l'apparatchik y est centrale. Swann Arlaud a eu "du mal à l'aimer", dit-il: "il observe, il a deux coups d'avance" et tout se passe "dans la tête" de ce personnage. A ses côtés, Paul Francoeur est un candidat charismatique, alliant "charme et ambiguïté", selon Melvil Poupaud, qui joue une partition nouvelle, celle du pouvoir. Sa particularité est d'être en fauteuil roulant, après un accident - un personnage construit notamment en étudiant l'ancien ministre allemand Wolfgang Schäuble, lui aussi en fauteuil après un attentat.

Edouard Philippe a pris "beaucoup de plaisir" à cet exercice

Quant à son opposante interne Marie-France Trémeau, elle est "très franchement à droite", assume sa féminité dans l'univers politique et ne baisse jamais la garde, la décrit Karin Viard, qui en joue. S'ajoutent une communicante dévouée (incarnée par Evelyne Brochu), une auteure en immersion pour écrire sur la campagne (Maud Wyler) et encore une des petites mains de l'équipe, pleine d'ambition (Baptiste Carrion-Weiss).

En donnant à voir ces arcanes de la politique, Pierre Schoeller a voulu être dans "la justesse", soit "l'inverse du cynisme". Quant à Edouard Philippe et Gilles Boyer, ils ont "pris beaucoup de plaisir" à participer à la série, et "c'est la seule motivation", confie le fidèle du président d'Horizons, potentiel candidat à la présidentielle en 2027. L'exercice sera-t-il renouvelé? "Le calendrier va commander pour voir ce qu'on va se donner le temps et le loisir de faire dans les mois qui viennent", répond Gilles Boyer.