De Marcia Cross à Cédric Klapisch, une myriade de stars attendues au Festival Séries Mania à Lille

Avec 50 productions de 20 pays dont neuf en compétition, de nombreuses stars invitées, le festival gratuit Séries Mania à Lille s'annonce comme un succès. De nombreuses séances sont déjà complètes.

De l'inoubliable Bree Van de Kamp de Desperate Housewives à l'odieux patriarche de Succession, en passant par Cédric Klapisch et sa Salade grecque, le festival Séries Mania accueille une pléiade de stars à partir de vendredi 17 mars à Lille, misant toujours sur une programmation copieuse et éclectique.

Gratuit, le plus grand événement du genre en Europe (l'édition 2022 a attiré quelque 70 000 visiteurs) "s'adresse à tous les publics", souligne à l'AFP sa directrice générale, Laurence Herszberg, heureuse de "l'engouement" déjà créé par le cru 2023, de nombreuses séances n'étant plus réservables en ligne. Pendant huit jours, les sériephiles pourront découvrir une cinquantaine de productions issues d'une vingtaine de pays, en compétition ou non, en avant-première et en présence de grands noms du milieu.

Stars anglo-saxonnes et françaises

L'ancienne résidente de Wisteria Lane Marcia Cross donnera une masterclass, tout comme Brian Cox, le magnat de Succession (dont le premier épisode de l'ultime saison sera projeté mercredi), ou encore Lisa Joy, co-créatrice de Westworld et présidente du jury international. Preuves que le festival, organisé dans les Hauts-de-France depuis 2018 après huit éditions parisiennes, "est bien ancré dans le paysage de la série", selon sa fondatrice Laurence Herszberg. Et que les déboires liés au Covid-19, responsable de l'annulation de l'édition 2020, sont révolus.

La présence de stars anglo-saxonnes n'empêchera pas les Français de s'illustrer, à l'instar de Cédric Klapisch : sa série Salade grecque (Amazon Prime Video), suite de la trilogie inaugurée par L'Auberge espagnole en 2002, ouvrira le bal dès vendredi 17 mars. Netflix clôturera les festivités avec Transatlantique d'Anna Winger (Unorthodox), qui retrace l'exfiltration d'artistes juifs à Marseille au début des années 1940. Entre-temps, les visiteurs pourront assister aux interventions de Philippine Leroy Beaulieu (Emily in Paris) ou Cécile de France, découvrir la dernière saison d'HPI en présence d'Audrey Fleurot, participer à une exposition sur les génériques, à des conférences sur Les Feux de l'amour et autres soaps ou sur la représentation de la guerre en série avec la journaliste Florence Aubenas...

Séries iranienne ou grecque, vintage et écologie au programme

Les "habitués des créations anglo-saxonnes" seront aussi invités à "ouvrir les yeux" et profiter du boom mondial des séries, avec une sélection intégrant pour la première fois des productions iranienne ou grecque, souligne Laurence Herszberg. Signe de l'âge de leurs créateurs et du retour en grâce du vintage, "plus de la moitié des séries reçues (par les organisateurs) sont ancrées dans les années 1980-1990", constate-t-elle, citant notamment la Québécoise Désobéir : le choix de Chantale Daigle, inspirée d'une histoire vraie sur la difficulté d'avorter.

Autre thème en vogue, l'écologie, au cœur d'une conférence animée par le militant et réalisateur Cyril Dion et de séries comme The Fortress où la Norvège, en autarcie, procède au tri des réfugiés climatiques occidentaux.

Neuf séries en compétition

Côté prix, le jury présidé par Lisa Joy, entourée entre autres d'Emmanuelle Béart et du scénariste britannique Chris Chibnall (Doctor Who, Broadchurch), devra départager les neufs séries de la compétition internationale.

Y figure notamment Les gouttes de Dieu, adaptation franco-américano-japonaise du manga éponyme pour Apple TV, portée par la superstar nipponne Tomohisa Yamashita. S'y ajoutent une série britannique (Best Interests), une américano-britannique (The Power), une franco-belge (De grâce), une espagnole (Mentiras Pasajeras), une grecque (Milky Way), une israélienne (Red Skies), une iranienne (The Actor) et une norvégienne (The Fortress).

Six séries s'affrontent dans la compétition française, dont le biopic événement de France Télévisions Bardot, Aspergirl (OCS), Les Randonneuses (TF1), Polar Park (Arte), Sous contrôle (Arte) et Split (France TV Slash).

Panorama international

Un jury présidé par Hervé Le Tellier (auteur du prix Goncourt 2020, L'Anomalie, qui doit être adapté en série) se penchera en outre sur la douzaine de séries du panorama international, dont l'indo-pakistanaise Barzakh ou la mexicaine Tengo que morir todas las noches. Le festival accueillera également un forum professionnel pendant trois jours, avec des interventions jeudi du nouveau patron de TF1 (et ancien président de Séries Mania) Rodolphe Belmer, de son homologue de France Télévision Delphine Ernotte et de dirigeants d'HBO et d'Amazon Prime Video Casey Bloys et James Farrell.