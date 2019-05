Clap de fin pour la série "The Big Bang Theory" après 12 saisons

Les acteurs de "The Big Bang Theory" ont laissé leurs empreintes dans le ciment au Chinese Theatre, cinéma historique de Hollywood. Ils célébraient le dernier jour de tournage de la série à succès, dont la 12e saison s'achèvera le 16 mai aux Etats-Unis.

C'est le temps des adieux pour les acteurs de la série "The Big Bang Theory". De Johnny Galecki (qui joue le héros Leonard dans la série) à Kaley Cuoco (la coquette et dynamique serveuse Penny), tous participaient à la cérémonie clôturant le tournage de la 12e et dernière saison de la série.

Le dernier épisode enregistré mardi 30 avril

"On a enregistré le dernier épisode hier (mardi 30 avril) soir, et j'ai l'impression qu'on continue de travailler ensemble. C'est une bénédiction. Je veux remercier les six autres acteurs de l'équipe, cela n'aurait jamais pu fonctionner avec une autre combinaison", a lancé Jim Parsons.

L'acteur incarne dans la série le personnage central de Sheldon Cooper, surdoué à tendance autistique plus à l'aise en physique quantique que dans les relations sociales. Un personnage si populaire qu'il a donné lieu en 2017 à sa propre série dérivée, "Young Sheldon", consacré à l'enfance de ce petit génie.

Couronnée de 10 Emmy Awards

Produite par CBS, "The Big Bang Theory" suit le quotidien souvent loufoque d'un groupe de jeunes scientifiques californiens très "geeks" et de leurs petites amies. Le show a été pendant des années la comédie la plus suivie de la télévision américaine. Couronnée de 10 Emmy Awards, les Oscars de la télévision américaine, la série a réuni aux Etats-Unis plus de 20 millions de téléspectateurs pour certains épisodes de sa neuvième saison.

Les acteurs de "Big Bang Theory" ont laissé le 1er mai leurs empreintes dans le ciment au Chinese Theatre, cinéma historique de Hollywood. (RICH FURY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

"La série touche énormément de monde parce que c'est tout simplement hilarant et les personnages sont vraiment adorables. Cela touche le monde entier", a estimé mercredi Kaley Cuoco. Sa douzième et dernière saison a commencé à être diffusée à partir du 24 septembre sur CBS et s'achèvera le 16 mai, au terme de son 279e épisode.