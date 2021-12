Cinéma : des tournages prestigieux ont lieu en Lituanie

Lorsqu’on se balade dans les rues de Vilnius, la capitale de Lituanie, il est possible de croiser des personnes habillées à la mode du XIXe siècle. Et pour cause : ce sont des acteurs qui jouent dans l’un des très nombreux films tournés dans la ville. Le pays est devenu un lieu de tournage incontournable. "Je travaille énormément en Lituanie. (…) Sur cinq ans, ça a explosé : on travaille avec des productions de plus en plus grandes, avec des budgets de plus en pus importants", déclare Flore Vauvillé, designer de costumes.

Des tournages moins chers que prévu

Dans le pays sont tournés des films historiques mais aussi des séries mondialement connues comme la nouvelle saison de Stranger Things par exemple, qui sortira sur Netflix l’an prochain. La série Chernobyl a posé ses caméras dans une vieille centrale nucléaire aujourd’hui en démantèlement. Ces choix sont notamment faits pour des raisons économiques. Pour louer une mairie pendant deux jours, une production paye moins de 3 000 euros, soit un montant dix fois moins élévé qu’une location au Musée du Louvre. Des décors historiques, évoquant la Scandinavie du XIXe siècle ou la Russie voire l’ancienne Union soviétique, sont facilement disponibles. La Lituanie s’est aussi engagée à financer un tiers du film s’il est tourné à Vilnius et ses environs. La capitale lituanienne a déjà accueilli une quinzaine de tournages cette année malgré le Covid-19.