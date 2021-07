Cinéma : ces "coordinatrices en intimité" qui aident les acteurs et actrices "vulnérables lorsqu'ils sont nus"

Dans le sillage de l'affaire Weinstein et du mouvement #MeToo, la préparation des scènes de sexe est devenue essentielle pour l'industrie du cinéma et des séries. Rencontre avec Ita O'Brien, qui explique son métier de coordinatrice d'intimité sur les tournages.

"Une relation sexuelle dans un film, c’est une danse du corps, comme un tango", explique Ita O’Brien. Cette danseuse et comédienne est coordinatrice en intimité sur les tournages. Un métier assez nouveau sur les plateaux, alors qu'il existe depuis longtemps des profs de danse ou des coachs pour les scènes de cascades. "S’il a fallu du temps pour créer ce travail de conseiller d’intimité, c’est que ça ne tombait pas sous le sens, explique Ita O'Brien. Bien sûr, comme les gens ne savent pas danser le tango ou la valse, il faut donner des cours aux acteurs. En revanche, on est tous des êtres humains sexués, on sait tous comment survivre et procréer. Donc on n’a a priori pas besoin de spécialistes, car on le fait tous."

Ita O'Brien est en charge des scènes de sexe pour les acteurs de séries emblématiques comme Sex Education, It’s a Sin ou Normal People. Dès 2005, elle a commencé à s’intéresser au jeu des acteurs quand il s’agit de scènes sexuelles. En 2014, quelques mois avant l’affaire Harvey Weinstein, elle développe un code de bonnes pratiques sur les tournages qui a été adopté par l’industrie du cinéma avec le mouvement #MeToo. "On sait qu’il y a du harcèlement et de l’abus sur les plateaux parce qu’un acteur est vulnérable lorsqu’il est nu ou que quelqu’un le touche."

"Quand vous simulez des relations sexuelles, il y a un risque car vous êtes vulnérable." Ita O'Brien à franceinfo

Ita O’Brien est présente durant les répétitions et sur le tournage. "On a développé un process d’autorisation", poursuit-elle. Il s'agit de demander aux acteurs et aux actrices "est-ce que tu es d’accord pour qu’on touche ta joue ? Es-tu d’accord pour être touché dans le dos ? Est-ce que tu es d’accord pour qu’on te mette la main aux fesses ? Es-tu d’accord pour embrasser des lèvres aujourd’hui ? Samedi, j’ai posé la question à une actrice avec qui je travaillais. Elle m’a dit : 'C’est ok s’il se lave la bouche auparavant avec un antiseptique'."

Pour Ita O’Brien, le travail d’une conseillère d’intimité, c’est comme celui d’une chorégraphe. Elle prend notamment l'exemple d’une scène dans Sex Education. "Dans la saison 2, il y a une très belle scène entre Otis et Ola. Elle veut vraiment s’ouvrir sexuellement. Dans cette scène, il y avait un rythme avec des mesures. Mesure 1, ils s’allongent sur le lit. Mesure 2 : Ola retire son pantalon. Mesure 3 : Otis met ses doigts sur le corps d'Ola. Pour moi, les scènes les plus difficiles à tourner n’ont rien à voir avec le contenu. Les scènes difficiles, c’est quand je suis avec des réalisateurs qui ne veulent pas que je chorégraphie et ne comprennent pas mon travail."

Lors de la cérémonie des derniers Bafta à Londres, la réalisatrice et actrice de la série I May Destroy You Michaela Coel a salué le travail d'Ita O'Brien : "Merci de faire de nos plateaux des lieux sécurisés."