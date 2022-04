Canneseries : "The Lesson" remporte le prix de la meilleure série longue et le prix d'interprétation

La série "The Lesson", "phénomène de société" en Israël, retrace les répercussions d'une discussion politique qui dégénère entre un prof et son élève, à l'heure où les réseaux sociaux et la désinformation exacerbent les tensions.

Après six jours de projections et rencontres, les jurys des compétitions longue et courte du festival Canneseries ont dévoilé leur palmarès, récompensant des séries très différentes, prouvant, selon Albin Lewi, le directeur artistique du festival, la "grande variété" des séries sélectionnées. Le festival a couronné la série longue israélienne The Lesson et sacré la production belge Hacked meilleure série courte.

"The Lesson" : meilleure série longue

La série The Lesson, drame sociétal illustrant les tensions politiques en Israël, a remporté mercredi 6 avril 2022 le prix de la meilleure série longue et le prix d'interprétation du festival Canneséries. La série israélienne The Lesson, "phénomène de société" dans son pays selon Albin Lewi, retrace les répercussions d'une discussion politique qui dégénère entre un prof et son élève, à l'heure où les réseaux sociaux et la désinformation exacerbent les tensions.

Maya Landsmann, qui y incarne l'héroïne et avait assisté à la dernière édition de Canneseries pour Sad city girls, a reçu le prix de la meilleure interprétation. En 2018, une autre série israélienne avait été couronnée, When heroes fly.

Un palmarès international

La touchante dramédie québecquoise Audrey est revenue, sur une femme sortie d'un coma de 16 ans, a quant à elle reçu le Grand prix Dior et le prix spécial d'interprétation pour Rosalie Vaillancourt. La série allemande de science-fiction Souls, où plusieurs temporalités s'entrechoquent, a remporté les prix du meilleur scénario, notamment signé Alex Eslam, et de la meilleure musique. Le jury du festival Canneseries, a également sacré la production belge Hacked, meilleure série courte qui aborde le thème du cyber-harcèlement en milieu scolaire.

Outre les trois fictions primées, dix séries longues s'affrontaient en compétition officielle, dont la française Jeux d'influence, les combattantes, l'allemande Punishment, l'espagnole El Inmortal, la belge 1985, l'italienne Bang Bang Baby, la danoise The dreamer, becoming Karen Blixen, et la norvégienne Afterglow, coup de coeur de nombreux festivaliers récompensé par le prix des lycéens.

Pour les départager, le jury 2022 était présidé par la créatrice de Drôle et Dix pour cent Fanny Herrero, entourée des comédiens Anne Marivin, Denis O'Hare, Olafur Darri Olafsson, Sami Outalbali, et du compositeur Daniel Pemberton.

Le retour du "Flambeau" de Jonathan Cohen

Après une semaine de projections, la Croisette remballera son tapis rose, foulé mercredi par Jonathan Cohen et ses camarades du Flambeau : les aventuriers de Chupacabra, suite de La Flamme, dont les deux premiers épisodes étaient projetés en clôture de cette 5e édition.

Jonathan Cohen et l'équipe de la série "Le Flambeau, les aventuriers de Chupacabra" (Eric Dervaux / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Le public du Palais des festivals a ainsi pu découvrir les nouvelles aventures de Maaaaaaaarc dans une parodie de Koh-Lanta, où apparaissent certains acteurs de La Flamme comme Géraldine Nakache et Adèle Exarchopoulos, et des nouveaux, tels Kad Merad, Gérard Darmon, Jonathan Lambert ou Jérôme Commandeur.