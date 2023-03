Canneseries 2023 : "Tour de France", "Buffy", "Tapie", la programmation enfin dévoilée

La sixième édition du festival cannois sera diffusée pour la première fois en clair et en direct sur Canal+.

Le festival Canneseries, qui se tiendra du 14 au 19 avril à Cannes, a dévoilé mardi 28 mars la programmation de sa sixième édition riche en célébrités et séries événements, notamment documentaires, comme Tour de France, Tapie, ou les adaptions des films cultes Liaison fatale et Faux-semblants.

Principale nouveauté : l'arrivée d'une catégorie de compétition pour les séries documentaires, genre popularisé par les plateformes de vidéos à la demande. Six productions seront en lice, dont l'une sur la chute de l'ancien roi espagnol Juan Carlos, une enquête sur la tuerie de Chevaline ainsi que sur la catastrophe ferroviaire de Lac-Mégantic au Canada. Hors compétition, les premiers épisodes de Tour de France: au cœur du peloton, nouvelle série documentaire sportive de Netflix, et de Pourquoi on se bat, sur la fonte des glaces, seront présentés en avant-première.

Dans la catégorie format long, dix séries seront en compétition. Parmi elles, Faux-semblants, adaptée du film éponyme de David Cronenberg avec la comédienne oscarisée Rachel Weisz dans le rôle phare. Elle fera face au biopic Tapie, à venir sur Netflix, avec Laurent Lafitte dans le rôle de l'homme d'affaires, et à Spinners, première série africaine sélectionnée à Canneseries, sur l'univers des gangs de Johannesburg et du "spinning", rodéo automobile extrême. Le jury de cette catégorie sera présidé par Lior Raz, scénariste et acteur phare de la série israélienne Fauda, accompagné notamment des comédiennes Shirine Boutella (Papicha, Lupin), Zabou Breitman et de Stewart Copeland, batteur du groupe The Police.

Des séries "accessibles" et "exigeantes artistiquement"

Lancé en 2017 avec le groupe Canal+, "Canneseries, c'est sélect et sélectif", a résumé David Lisnard, maire de Cannes et soutien du festival de séries gratuit et ouvert au public, lors de la conférence de presse de présentation. Canneseries se distingue par sa "sélection resserrée" autour de "séries originales exigeantes artistiquement" mais "accessibles au grand public", renchérit auprès de l'AFP son directeur artistique Albin Lewi. Sarah Michelle Gellar, la tueuse culte de Buffy contre les vampires, et Morfydd Clark, héroïne des Anneaux de pouvoir, se verront remettre un prix honorifique, tandis que l'équipe de La fabuleuse Mme Maisel, qui s'achèvera en mai sur Amazon, viendra faire ses adieux.

La cérémonie d'ouverture, présentée par Camille Chamoux, sera diffusée pour la première fois en clair et en direct sur Canal+ et suivie à Cannes de la projection du premier épisode de Silo, nouvelle production britannique d'Apple TV+.