"Beverly Hills" : les acteurs rendent un hommage émouvant à Luke Perry dans le reboot de la série

La chaîne américaine Fox a diffusé mercredi 7 août le premier épisode de BH90210, le reboot de la série culte des années 90 : Beverly Hills 90210. Presque vingt ans après le dernier épisode, Jason Priestley (Brandon Walsh dans la série), Jennie Garth (Kelly Taylor), Ian Ziering (Steve Sanders), Gabrielle Carteris (Andrea Zuckerman), Brian Austin Green (David Silver) et Tori Spelling (Donna Martin) ont répondu présents.

Seul l'inoubliable interprète de Dylan McKay, Luke Perry, manquait à l'appel. Décédé des suites d'un AVC le 4 mars, à 52 ans, il est le grand absent de cette saison, où les acteurs jouent leur propre rôle, dans une sorte de faux documentaire. Mais les vrais/faux personnages lui ont rendu hommage à trois reprises. Franceinfo vous a rassemblé ces trois passages touchants.

Le premier hommage apparaît au début de l'épisode inaugural, au moment où tous les acteurs se retrouvent à Las Vegas. Garbielle Carteris, qui joue Andrea, s'exclame : "Je n'y crois pas, nous sommes tous ici." Jason Priestley (alias Brandon) lui répond, le regard triste : "J'aimerais que ce soit vrai." Les acteurs se regardent, en silence puis Ian Ziering (Steve Sanders) ajoute : "C'est quand même génial de tous vous voir." Les acteurs se prennent ensuite dans les bras, dans un câlin collectif.

Au milieu de l'épisode, Tori Spelling (Donna Martin), quelque peu avinée, évoque à son tour l'acteur disparu. "Cette robe nous appartient à tous. Parce qu'elle symbolise tout ce qu'on a créé ensemble", déclare-t-elle, avant d'énumérer chacun des anciens personnages. "Nous ne serons pas toujours là, mais nous avons fait quelque chose qui le sera", dit-elle avant un silence. "A Luke", répond alors Jason Priestley, avant de trinquer avec les autres acteurs.

A la fin de l'épisode, un autre hommage est rendu à l'acteur regretté. Tori Spelling et Jennie Garth se font un câlin sur un canapé en regardant avec émotion un ancien passage de la série. On y voit Luke Perry emmener Jason Priestley à la plage et lui dit : "Bienvenue au paradis, mec. Bienvenue là où ton rêve se réalise." Le message : "A notre ami, Luke Perry (1966-2019)" clôture ensuite ce premier épisode.

This part hurt But I had to watch it again. Beautiful tribute to #LukePerry this entire episode. ❤️#DylanMcKay #BH90210 pic.twitter.com/x80H2rW7mC