"Becoming Karl Lagerfeld", "The Bear", "Présumé innocent", "Mary & George" : on regarde quoi comme séries en juin ?

Du glamour, de l’émotion, des intrigues policières mais aussi de l’histoire : Franceinfo Culture vous propose sa sélection mensuelle de séries à découvrir au mois de juin.

Le mois de juin s'annonce très riche sur les plateformes de streaming avec une sélection de séries très attendues. À commencer par Becoming Karl Lagerfeld, un biopic qui retrace les débuts tumultueux et déjà très prometteurs du créateur de mode. À voir aussi une nouvelle adaptation de Présumé innocent avec Jake Gyllenhaal. Au programme également une intrigue historique dans l'Angleterre du XVIIe siècle portée par Julianne Moore et le retour de The Bear dans une troisième saison.

"Becoming Karl Lagerfeld" : biopic du géant de la mode

C’est la série événement du mois à ne pas manquer ! Les fans de la mode vont se régaler avec Becoming Karl Lagerfeld. Le biopic diffusé sur Disney+ plonge dans les années 1970, lorsque le couturier allemand débarque à Paris. Il est encore peu connu et doit se faire une place dans le milieu de la mode dominé par Yves Saint Laurent et Pierre Bergé.

Entre rivalités de clans et conflits d'ego, fêtes et décadence, amours tragiques et amitiés grandioses, l'histoire suit la course effrénée de celui qui deviendra le directeur artistique de la maison Chanel. Daniel Brühl, Alex Lutz, Théodore Pellerin ou encore Agnès Jaoui traversent les six épisodes de ce voyage dans les coulisses de la haute couture.

"Becoming Karl Lagerfeld", le 7 juin sur Disney+

"Présumé innocent" : Jake Gyllenhaal suspect n°1

Le procureur Rusty Sabich est-il innocent ou coupable du meurtre de sa collègue avec qui il avait une liaison ? 25 ans après le film avec Harrison Ford, Apple TV+ présente une nouvelle adaptation du best-seller de Scott Turow, Présumé innocent. Dans le rôle du suspect n°1 : Jake Gyllenhaal. Dans ce thriller politico-judiciaire, l’accusé va tout faire pour préserver son mariage et l’unité de sa famille.

Aux côtés de Jake Gyllenhaal, on retrouve Ruth Negga, Bill Camp, Elizabeth Marvel, Peter Sarsgaard, O-T Fagbenle et Renate Reinsve.

"Présumé innocent", le 12 juin sur AppleTV+

"Mary & George" : Julianne Moore intrigante à la cour d’Angleterre

Les amateurs d'épopées historiques britanniques sulfureuses ont rendez-vous avec Mary & George sur MyCanal. La série raconte l’histoire vraie et scandaleuse de la très ambitieuse comtesse de Buckingham (Mary Villiers) qui va tout faire pour que son fil George séduise le roi Jacques Ier, jusqu’à devenir son amant.

À force de manipulations, la famille Villiers est devenue la plus titrée et la plus influente que la cour d’Angleterre ait jamais connue. Une intrigue enivrante et sensuelle dans l'Angleterre du XVIIe siècle, portée par la phénoménale Julianne Moore et la star montante Nicholas Galitzine.

"Mary & George" sur canal + Bande-annonce série "Mary & George" (Canal+)



"Mary & George", le 3 juin sur myCanal

"Les gouttes de Dieu" : une cave à vin en or

Si vous êtes amateurs du Japon et de bons vins, alors vous allez vous régaler avec Les Gouttes de Dieu. Diffusée sur France.TV, la mini-série, librement adaptée du célèbre manga éponyme, suit la trajectoire de Camille (Fleur Geffrier), une jeune parisienne dont le père œnologue vient de mourir à Tokyo. Il laisse derrière lui une grosse fortune et une immense collection de grands crus.

Mais sur le testament elle n'est pas la seule. Pour hériter de la cave à vin, elle devra se soumettre à trois tests de dégustation à l’aveugle face à un adversaire de haut vol : Issei Tomine (Tomohisa Yamashita), élève et fils spirituel du défunt.

"Les gouttes de Dieu", depuis le 27 mai sur france.tv

"The Bear" : saison 3 pour les chefs de Chicago

Affinez vos papilles, la fameuse brigade de The Bear reprend du service sur Disney+. Adrénaline, coups de gueule, préparation de recettes, toute l'équipe est de retour dans cette troisième saison qui va suivre la naissance d'un restaurant gastronomique à succès.

Dans le rôle du chef on retrouve Carmy, le comédien multirécompensé Jeremy Allen White qui vous a concocté un nouveau menu alléchant.

"The Bear", à partir du 27 juin sur Disney+

"Eric" : Benedict Cumberbatch dans un thriller dramatique

Dans cette nouvelle série de Netflix, Benedict Cumberbatch incarne un célèbre marionnettiste dévasté par la disparition de son fils. Dans le New York des années 80, il va lui-même engager ses propres recherches avec, pour seule alliée, une marionnette (Eric) créée par son garçon. Au cours de son périple, il va peu à peu perdre le contrôle et devoir affronter ses propres démons.

Créé par Abi Morgan et réalisé par Lucy Forbes, ce thriller dramatique de six épisodes qui mêle intrigue criminelle et drame familial promet de captiver les amateurs de frissons.

"Eric", le 30 mai sur Netflix

"My Lady Jane" : conte épique dans la royauté anglaise

La nouvelle série d'époque de Prime Video est une adaptation du best-seller éponyme de Cynthia Hand dans une version drôle et moderne de l’histoire de la royauté anglaise. On suit le parcours de la brillante Lady Jane qui se retrouve couronnée reine du jour au lendemain et devient donc la cible de malfaiteurs qui veulent son trône… et sa tête.

"My Lady Jane", le 27 juin sur Prime Video

"The Acolyte" : Star Wars, retour vers le passé

Après Tales of the Empire, diffusé en mai sur Disney+, une nouvelle série Star Wars débarque sur la plateforme.

Alors que l’Ordre Jedi est à son apogée et que la prospérité règne dans la Haute République, plusieurs crimes mystérieux sont perpétrés. The Acolyte suit un maître Jedi respecté (Lee Jung-jae), qui va mener une enquête contre une dangereuse guerrière issue de son passé (Amandla Stenberg). Au fur et à mesure que de nouveaux indices apparaissent, tous deux s'engagent sur un chemin obscur où des forces sinistres vont leur montrer que tout n'est pas toujours ce qu'il semble être.

"The Acolyte", le 4 juin sur Disney+

À voir aussi :

"Hierarchy", dès le 7 juin sur Netflix

"Geek Girl ", depuis le 30 mai sur Netflix

"La terre des femmes", dès le 26 juin sur Apple TV+