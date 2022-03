Au festival Séries Mania, pleins feux sur le vestiaire d'une "Nounou d'enfer", exposé au Tripostal de Lille

Le festival Séries Mania de Lille propose de plonger dans les archives (pas si lointaines) de la télévision avec la fameuse série américaine The Nanny. Intitulée Une nounou (et des costumes) d'enfer, l'exposition présente, jusqu'au 25 mars 2022, vêtements et accessoires mais aussi des photos exclusives prises lors des tournages.

Une garde-robe iconique

Avec des tenues aux couleurs et imprimés survitaminés, comme cette robe recouverte de pastèques, le vestiaire de Fran Fine se dévoile pour le plus grand plaisir des fans de l'héroïne de la série des années 1990. Trente ans après, il fascine toujours les adeptes de la nounou excentrique. "Cette Miss Fine est toujours tirée à quatre épingles avec des tenues qui lui vont parfaitement", se réjouit une visiteuse. "Ces vêtements sont hauts en couleurs, comme le personnage et sa famille", sourit un autre amateur.

Un style unique et iconique, et quelques griffes de grands couturiers. Parmi les vêtements portés par la comédienne Fran Drescher se cachent notamment des costumes Moschino, Todd Oldham ou Christian Lacroix. C’est grâce au travail de Brenda Cooper, de Shawn Holly Cookson et de Terry Gordon, costumières pour Une Nounou d’enfer, que Fran est devenue une icône de mode. À l'époque, les stylistes avaient même été primées par un Emmy Award. Aujourd'hui encore, le dressing de la nounou d'enfer est scruté sur les réseaux sociaux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Fran Fine ☀️ (@_franfine_fan_)

Un succès des années 90

Diffusée de 1993 à 1999 sur CBS, Une Nounou d'enfer (The Nanny dans sa version originale) suivait les aventures de Miss Fran, une jeune femme extravertie embauchée comme nounou dans une famille new-yorkaise. Son style populaire et clinquant tranche avec les manières de son patron, un riche homme d'affaires, ce qui ne les empêche pas de tomber amoureux l'un de l'autre.

En France, les six saisons de la série qui était diffusées à l'époque sur M6 (en français), sont aujourd'hui disponibles en intégralité sur la plateforme Salto.

"Une nounou (et des costumes) d'enfer", au Tripostal de Lille jusqu'au 25 mars 2022