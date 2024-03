Adaptation du jeu vidéo "Fallout", biopic de Lagerfeld, Michael Douglas dans "Franklin"... Canneseries dévoile sa programmation

Canneseries a dévoilé lors d'une conférence de presse organisée mardi 12 mars le contenu de son festival (5-10 avril) à quelques jours du lancement du concurrent lillois Séries Mania (15-22 mars) : une programmation musclée autour de séries très attendues – du biopic de Lagerfeld à l'adaptation de Fallout – promettant encore une pluie de stars sur la Croisette.

La 7e édition du festival, soutenu par Canal+, dont la cérémonie d'ouverture animée par Bertrand Usclat sera justement retransmise sur la chaîne cryptée, s'ouvrira avec la projection de Terminal, sitcom créée par Jamel Debbouze pour Canal+ et interprétée par Ramzy Bedia et Camille Chamoux (25 ans après leur autre série à succès H).

"Fallout", "Becoming Karl Lagerfeld", "Franklin", "Wild Cards"

Hors compétition, les avant-premières se poursuivront avec Fallout, adaptation de la franchise éponyme pour la plateforme d'Amazon, Prime Video. L'un de ses acteurs, Kyle MacLachlan (Twin Peaks, Desperate Housewives), recevra un prix honorifique, tout comme la tête d'affiche de la série, Ella Purnell (Yellowjackets). Il livrera aussi une masterclass.

Les participants découvriront également Daniel Brühl (Good Bye Lenin!, Inglorious Basterds) dans Becoming Karl Lagerfeld, une production made in France pour Disney+ jusqu'alors titrée "Kaiser Karl" et qui sortira le 7 juin. La série en six épisodes, adaptée de la biographie écrite par la journaliste du Monde Raphaëlle Bacqué, retrace l'ascension de Karl Lagerfeld dans les années 1970, avant qu'il ne devienne le couturier emblématique de la maison Chanel.

Pierre Niney, lui, apparaîtra en réalisateur accablé dans Fiasco (Netflix) et Michael Douglas en père fondateur des États-Unis dans Franklin (Apple TV+), série de clôture.

Parmi les autres temps forts du festival figure une rencontre avec Jason Priestley, le Brandon de Beverly Hills, Vanessa Morgan (Riverdale) et Giacomo Gianniotti (Grey's Anatomy), au casting de la série canadienne Wild Cards. Les séries de TF1 Brocéliande, nouveauté portée par la chanteuse Nolwenn Leroy, et Camping Paradis, succès depuis 2006 avec Laurent Ournac, feront également l'objet de rendez-vous avec le public.

Des œuvres en compétition

À quelques mois des JO de Paris (26 juillet-11 août), les fans de sport pourront aussi assister à une projection du documentaire de Canal+ Handball, une histoire de familles, avant d'échanger avec Jackson Richardson, emblème de la génération des Barjots et première star du hand tricolore. Ceux de Dragon Ball pourront suivre une conversation avec Brigitte Lecordier, la voix française de San Goku.

Côté compétition, huit œuvres issues d'autant de pays, dont pour la première fois la Chine et le Brésil (avec un biopic sur le sociologue Herbert de Souza), s'affronteront dans la catégorie format long, sous la loupe d'un jury annoncé ultérieurement.