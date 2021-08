À Strasbourg, le tournage de la saison 2 de la série "Parlement" bat son plein

Les techniciens et les acteurs de la série Parlement ont profité du calme estival pour investir l'immense bâtiment de l'institution européenne à Strasbourg. Durée prévue du tournage : sept semaines jusqu'au 3 septembre. De quoi faire découvrir au grand public les lieux emblématiques du Parlement comme l'hémicyle, mais aussi son fonctionnement. Car c'est justement l'esprit de la série : faire connaître, apporter des clés de compréhension et dépoussiérer l'image peu glamour des institutions européennes.

Une saison 1 réussie

Pour faire du Parlement européen le thème d'une fiction à succès, le réalisateur strasbourgeois Noé Debré a choisi l'angle de l'humour. Dans la saison 1, on suit les pérégrinations du jeune assistant parlementaire Samy qui débarque au Parlement sans connaître grand-chose des rouages de l'institution. Le problème : son député non plus ! La série, drôle et rafraîchissante, est aussi servie par son casting. Des acteurs de toutes les nationalités - à l'image de la population travaillant dans les institutions européennes - côtoient des grands noms du cinéma comme Philippe Dusquesne, connu autant pour ses rôles dans des comédies poulaires comme Bienvenue chez les Ch'tis que pour des films multirécompensés comme Au revoir là-haut.

De beaux rebondissements en perspective

Dans la saison 2, qui devrait sortir sur la plateforme de replay de France TV au premier trimestre 2022, le personnage de Samy grandit et se familiarise avec les règles du jeu politique. Il devra faire des compromis sans oublier de rester fidèle à lui-même. “Dans la saison 1 on voyait le personnage de Samy un peu perdu, en plein apprentissage de ce qu’est le Parlement européen, les rouages politiques... Et dans la saison 2 on a un personnage qui grandit un peu, qui a plus d’outils en main et c’est excitant de voir comment on le fait progresser”, s'enthousiasme Xavier Lacaille, qui joue le rôle du personnage principal. Dans ce nouvel opus, il assiste Valentine Cantel, une eurodéputée fraîchement élue au caractère bien trempé qui ne se laisse pas intimider par ses collègues masculins. “Ça me plaît de jouer cette femme ambitieuse. Souvent l’ambition est péjorative chez une femme alors que c’est extrêmement positif pour un homme”, témoigne la comédienne Georgia Scaliet.

Adoptée à l’unanimité ! #ParlementLaSérie revient pour une saison 2.

Et la saison 1 est toujours disponible juste ici : https://t.co/szQI8tPvsI) pic.twitter.com/hdUJiv8Iq6 — france.tv (@francetv) June 11, 2020

En attendant la sortie de la saison 2 de Parlement, les 10 premiers épisodes de la série sont toujours disponibles gratuitement en replay sur France TV.