A l'affiche de la série "Mary & George", le comédien britannique Nicholas Galitzine a le vent en poupe

De plus en plus demandé, Nicholas Galitzine a déjà donné la réplique aux comédiennes oscarisées Julianne Moore et Anne Hathaway.

Il incarnera bientôt Musclor (He-Man) dans le live-action de Masters of Universe (Les maîtres de l'Univers, Mattel). Hollywood est sans aucun doute sous le charme du comédien britannique Nicholas Galitzine, trentenaire dans quelques mois.

Les succès et les propositions s'enchaînent une décennie après son premier film, The Beat Beneath My Feet (2014), dans lequel il jouait le rôle d'un adolescent timide, qui promettait de garder le secret d'une star du rock déchue incarnée par Luke Perry (acteur star de la série Beverly Hills aujourd'hui disparu), en échange de cours de guitare.

Une performance remarquée dans "Mary & George"

Depuis et surtout ces derniers mois, il a donné la réplique à deux actrices oscarisées. La dernière en date est l'Américaine Julianne Moore dont il est le fils, George, dans la série historique Mary & George (diffusée sur Canal Plus en France). Dans l'Angleterre du XVIIe siècle, Mary Villiers (Julianne Moore) pousse son bel enfant dans les bras et le lit du roi Jacques Ier afin de s'élever socialement.

Mary & George explore sans fards les chemins de traverse entre sexe et politique. Le résultat est sulfureux et permet à Nicholas Galitzine de s'essayer, avec brio, aux film et costumes d'époque. Quand bien même, il est souvent dénudé dans les nombreuses scènes de sexe de la fiction inspirée de faits rééls.

Des scènes dont il dit s'accommoderr parce qu'elles en disent long sur son personnage. "D'une certaine manière, j'adore ces scènes car on apprend vraiment qui est George dans ces moments-là, comment il domine et manipule les gens", confiait-il lors d'une des traditionnelles tables rondes du magazine The Hollywood Reporter, organisées alors que la liste des prétendants aux prochains Emmys (Oscars de la télévision américaine) se précise.

Le rôle de ce jeune homme ambitieux, prêt à tout pour frayer avec le pouvoir, pourrait valoir à Nicholas Galitzine d'être nommé pour la première fois aux Emmys, prédisent les spécialistes.

"Nous sommes chanceux que Nick Galitzine soit là"

Si on a l'impression que Galitzine est partout ces derniers mois, c'est notamment à cause des succès retentissants de ses deux dernières comédies romantiques produites et diffusées par Amazon : L'idée d'être avec toi, disponible depuis mai en France, et My dear f***ing prince, sorti en août 2023, une adaption du livre à succès de l'autrice américaine Casey McQuiston.

L'idée d'être avec toi est l'histoire de Solène, interprétée par l'actrice oscarisée Anne Hathaway, une mère célibataire de 40 ans, qui s'engage dans une relation amoureuse avec un jeune homme de 24 ans, Hayes Campbell (Nicholas Galitzine), membre du très célèbre boys band August Moon.

"Nick a obtenu le rôle dès qu'il est arrivé. Il avait ce qu'on recherchait (...) Il devait pouvoir chanter, jouer, danser. Il devait être charmant. Nous sommes chanceux que Nick Galittzine soit là", résumait Anne Hathaway dans Vanity Fair en évoquant son partenaire de jeu dans cette romance où la différence d'âge et l'adulation, dont fait l'objet la jeune star, vont compliquer les choses.

Les mélos complexes, Nicholas Galitzine en a l'habitude. Dans My dear f***ing prince, il n'est autre qu'un prince anglais, qui après l'avoir détesté, va peu à peu tomber sous le charme du fils de la présidente américaine, Alex Claremont-Diaz, incarné par Taylor Zakhar Perez.

L'alchimie entre les deux comédiens a conquis les spectateurs au point que la production travaille à une suite de la comédie romantique. Nicholas Galitizine, qui en a enchaîné beaucoup depuis le début de sa carrière, confiait récemment qu'il se sentait encore "très épanoui dans cet espace romantique".