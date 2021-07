Russie : l'ambre, l'or de la Baltique

En bordure de la Mer Baltique, la région de Kaliningrad (Russie) attire les touristes qui viennent chercher de l'ambre. Un véritable trésor à trouver dans le sable pour approvisionner les boutiques touristiques de cette région. "Le village s'appelle ambre, la carrière d'ambre est ici, il y en a partout. Quelle beauté", confie une touriste venant de Moscou (Russie).

90% des réserves de la planète à Kaliningrad

La célèbre chambre d'ambre est un véritable chef d'œuvre dans un palais de Saint-Pétersbourg (Russie), recouverte par six tonnes d'ambre. La région de Kaliningrad concentre 90% des réserves de la planète, avec plusieurs carrières qui permettent de trouver de l'ambre au milieu de l'argile. "Il y a 40 à 50 millions d'années, il y avait ici une immense forêt. C'est la résine de ces conifères qui s'est solidifiée et ensuite le phénomène est assez mystérieux mais il a fallu du temps et des processus géologiques pour que l'ambre se forme", explique le journaliste Luc Lacroix. La majeure partie de l'ambre est exportée et contrairement aux apparences, ce n'est pas une pierre. Elle a aussi la particularité d'être inflammable.