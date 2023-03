Royaume-Uni : dans les coulisses du Crufts, le plus grand concours canin au monde

Le plus important concours canin au monde à lieu actuellement en Angleterre à Birmingham, où 27 000 participants à quatre pattes s'affrontent au milieu de plus de 40 nationalités.

Il y a plus de 27 000 participants à quatre pattes. Le Crufts est le plus grand salon canin au monde. Depuis 132 ans, les maîtres se pressent à Birmingham (Royaume-Uni) pour montrer que leur chien est le plus beau. Charles Pissavy est venu spécialement de Dordogne avec ses Cavaliers King Charles. "Pour nous, c’est vraiment un honneur d’être qualifiés pour Crufts. Il n’y a pas d’enjeu, pas d’argent, il n’y a rien derrière, c’est vraiment le prestige", assure-t-il.



Des championnats de discipline

Les chiens ont le droit à une préparation digne d’un salon de coiffure, avec les mêmes outils que leur maître. Dans les arènes se jouent aussi les championnats du monde de discipline femme. Les relais de course à la balle sont retransmis et commentés par des présentateurs survoltés. Les chiens de Shannon Springford, 23 ans, collectionnent les médailles aux épreuves d’agilité. L’entraîneuse professionnelle vient tous les ans, depuis ses sept ans. Quand elle n’est pas au concours, elle entraîne ses chiens et ceux des autres.