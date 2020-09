Ron Cobb, concepteur visuel pour "Alien", "Retour vers le futur" et "Star Wars", est mort

Vous ne le connaissez peut-être pas, mais nous sommes des millions à avoir admiré son travail. Ron Cobb, concepteur visuel américain pour des films comme "Alien", "Retour vers le futur" ou "Totall Recall", est mort lundi à 83 ans à Sydney.

Le vaisseau spatial d’Alien, Nostromo, la DeLorean DMC-12 customisée de Retour vers le futur, ou les décors de Conan, le barbare, c’est lui… Le concepteur visuel de nombreux films fantastiques et de science-fiction, Ron Cobb, est décédé lundi à Sydney le jour de ses 83 ans.

De Disney au dessin de presse

Né en 1937 à Los Angeles, Ron Cobb a eu plusieurs vies, du moins plusieurs carrières. il fut un dessinateur de presse virulent dans les années 1960-70, illustrateur, chef décorateur, scénariste et même réalisateur.

Il débute autodidacte à l’âge de 18 ans aux studios Walt Disney de Burbank (Californie) en grimpant les échelons jusqu’à participer au scénario de La Belle au bois dormant (1959). Licencié après cette contribution, il pratique des petits boulots avant d’être envoyé au Vietnam, où il est dessinateur pour la publication de l’armée, Signal Corps.

De retour au Etats-Unis, il collabore à partir de 1965 au Los Angeles Free Press, un des premiers titres de la presse alternative, assez radical. Ses dessins politiques assassins restent parmi les plus célèbres de la presse underground, parfois repris en France dans la première version du magazine Actuel des années 1970.

Passage au cinéma

Après avoir dessiné la pochette du groupe psychédélique Jefferson Airplane, After Bathing at Baxter's (1967) et conçu ce qui deviendra le drapeau de l’écologie en 1969, Ron Cobb participe pour la première fois à un film, le tout premier réalisé par John Carpenter, Dark Star (1973). L’artiste avait quitté un an auparavant la Californie, avec son épouse, pour Sydney, en Australie.

Dès lors Ron Cobb devient un concepteur visuel majeur à Hollywood. Il participe à la conception de nombreuses créatures extraterrestres pour Star Wars (1977), puis dessine le Nostromo d’Alien (1979) et acquiert pour la première fois le titre de chef décorateur sur Conan, le barbare (1982).

Ron Cobb a également contribué aux films Starfighter (1984), Profession : Génie (1985), Retour vers le futur (1985), Aliens, le retour (1986), Abyss (1989), Leviathan (1989), Total Recall (1990), True Lies (1994), Le Sixième Jour (2000), Comme chiens et chats (2001) et Southland Tales (2006).

Après une tentative avortée au côté de Steven Spielberg, Ron Cobb finira par réaliser la comédie Garbo en 1982. Hors cinéma, il rejoindra dans les années 1990 l’éditeur de jeux vidéo Rocket Science Games en créant tous les personnages de Loadstar : The Legend of Tully Bodine (1994) et The Space Bar (1997)