Rome : à la découverte du sous-sol du Colisée, dans les coulisses du plus célèbre amphithéâtre romain

A. Mikoczy, L. Tossiti, C. Stanghellini

Direction Rome pour une plongée dans le temps. Après de longs travaux de rénovation, les sous-sols du Colisée, le plus célèbre amphithéâtre romain, accueillent des visiteurs. L'occasion de comprendre comment les jeux du cirque s'organisaient durant l'Antiquité.

La peur des gladiateurs, la clameur de la foule et les rugissements des fauves en cage s'y mêlaient. Les sous-sols du Colisée (Italie) sont aujourd'hui ouverts à la visite pour le public. Les coulisses du plus célèbre amphithéâtre romain étaient à l'époque l'ultime prison des esclaves et des animaux. Des ascenseurs actionnés par des esclaves servaient à faire apparaître les fauves à la surface, sur la scène en plein air - effet garanti !

Les sous-sols sont constitués de 15 000 mètres carrés de couloirs et de salles ; c'est ici qu'on y stockait les décors des spectacles. "L'empereur était le vrai metteur en scène des jeux. Il pouvait compter sur toute la somme des meilleures technologies connues à l'époque", explique Alfonsina Russo, directrice du parc archéologique du Colisée.



Une nouvelle scène en bois

Après presque 2 000 ans d'existence, le Colisée s'apprête à entamer une nouvelle vie. Une scène en bois va bientôt être construite, comme à l'époque romaine. 20 millions d'euros sont nécessaires pour redonner aux arènes leur aspect originel. Des concerts, des opéras et peut-être des reconstitutions y seront donnés. Le monument le plus visité de Rome redeviendra ainsi un lieu de spectacle.