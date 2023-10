Reportage "On va avoir une petite quincaillerie, un coiffeur, un cabinet médical..." : au cœur des nouveaux décors de "Plus Belle la Vie"

La série culte reprend ses tournages dès la fin du mois, pour un retour sur TF1 au début de l'année prochaine. franceinfo a pu visiter les studios de tournage où sont construit les décors du "Mistral".

Temps de lecture : 2 min

C'est bientôt l'heure de la résurrection pour Plus Belle la Vie. Le plus long feuilleton jamais produit en France se prépare à reprendre, avec un début des tournages prévu à la fin du mois. Près d'un an après le clap de fin sur France 3, c'est TF1 qui relance la machine. "Plus Belle la Vie, c'est une part de l'âme de la France, un moteur pour Marseille", selon Rima Abdul-Malak. La ministre de la Culture était en visite dans les studios historiques de la série.

>> La série "Plus belle la vie" reprend ses tournages pour un retour sur les écrans de télévision au début de l'année prochaine

Pour Geoffroy, ingénieur du son et dans l'équipe depuis le début, pendant 18 ans, l'arrêt de la série avait été un coup dur : "Il y avait une stabilité ici que j'avais perdue, c'était un peu une traversée du désert. Je suis bien content de pouvoir retrouver un niveau de vie que j'avais perdu. En plus, on était 500 ici à travailler ensemble depuis 18 ans. On se connaît tous, je suis content de retrouver ces gens-là."

Delphine, elle, fait partie des nouvelles têtes, une belle découverte pour cette graphiste : "Je suis très contente de démarrer dans cette belle famille, on espère que cela va durer. Sur la place du Mistral, on va avoir une petite quincaillerie, un coiffeur, un cabinet médical... Il faut que je prépare les enseignes", glisse-t-elle enthousiaste. Il faut en effet reconstruire le décor du quartier imaginaire du Mistral, entièrement détruit après l'arrêt de la série.

Le nouveau "Bar du Mistral" de "Plus Belle la Vie" est prêt pour les tournages à venir. (Mathilde Vinceneux / Radio France)

Une aubaine pour l'économie locale

Au total, 200 personnes vont y travailler chaque jour, soit un millier de postes au total à l'année avec le turn-over des intermittents. Une chance pour les élèves de l'école de cinéma voisine, Kourtrajmé. Célia y est étudiante, et comme beaucoup elle espère se faire une place sur le tournage : "C'est une série tellement iconique du sud de Marseille que c'est génial de voir que ça reprend. J'espère pouvoir rejoindre l'équipe en tant qu'habilleuse", souffle-t-elle à franceinfo.

Les caméras de la série sortiront aussi de Marseille, direction le village d'Allauch, à une dizaine de kilomètres, où pour la première fois, c'est un vrai bar qui servira de décor extérieur à celui, emblématique, de la série. Pour le maire d'Allauch, Lionel de Cala, c'est une excellente chose : "On espère des retombées directes, avec une trentaine de jours de tournage par an dans la commune. Et quelque part, on espère que ce nouveau bar du Mistral deviendra un lieu de pèlerinage pour les fans de la série, on aimerait doubler au moins l'attractivité touristique de la commune."

Lors de la dernière saison, Plus Belle la Vie rassemblait jusqu'à 2,6 millions de téléspectateurs chaque soir, avec des retombées économiques pour la ville de Marseille, jusqu'à 90 millions d'euros par an. Pour retrouver les acteurs fétiches de la série à l'écran, la diffusion des nouveaux épisodes est prévue à l'horizon 2024.