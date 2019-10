Quand des œuvres d'art, passées aux rayons X, livrent leurs secrets

Pour la première fois, le Musée national d'histoire et d'art du Luxembourg a fait radiographier huit sculptures en bois vieilles de près de 500 ans. Une technique de plus en plus utilisée pour découvrir les secrets des oeuvres.

L'art passé aux rayons X (France Télévisions)