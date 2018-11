Nicolas Mathieu remporte le prix Goncourt pour "Leurs enfants après eux"

Cet auteur de 40 ans décroche le plus prestigieux des prix littéraires dès son deuxième roman.

A 40 ans, Nicolas Mathieu décroche, mercredi 7 novembre, le prestigieux prix Goncourt 2018 pour son roman Leurs enfants après eux (éd. Actes Sud), fresque politique et sociale et roman d'apprentissage sur l'adolescence. Valérie Manteau obtient, elle, le Renaudot pour son livre Le Sillon (éd. Le Tripode). Philippe Lançon, déjà lauréat du prix Femina pour Le Lambeau (éd. Gallimard), obtient lui un prix spécial du Renaudot.

Dans Leurs enfants après eux, Nicolas Mathieu raconte les découvertes d'une bande d'adolescents âgés de quatorze ans, dont certains vivent à Heillange, une cité sidérurgique délaissée dans l'est de la France qui évoque Hayange (Moselle). Entre les transgressions de ces lycéens et la description d'une France en crise, l'auteur fabrique une "fiction lucide, acide et jouissive", d'après la critique de Culturebox.

Nicolas Mathieu, Prix Goncourt 2018 pour «Leurs enfants après eux » @ActesSud au 4ème tour par 6 voix devant Paul Greveillac pour « Maîtres et esclaves » @Gallimard, 4 voix. Toutes nos félicitations — Académie Goncourt (@AcadGoncourt) 7 novembre 2018

Un Goncourt s'écoule en moyenne à plus de 400 000 exemplaires, le Renaudot à plus de 250 000, le Femina à 60 000 exemplaires et le Médicis à 45 000.