Pour Rachida Dati, les priorités du Pass culture sont le spectacle vivant, les libraires et la presse

Le spectacle vivant, les libraires indépendants et la presse écrite sont les trois priorités que la ministre de la Culture, Rachida Dati, donne à sa réforme du Pass culture, a indiqué, vendredi 8 novembre 2024, son ministère. Elle a ajouté à cette occasion dans un communiqué avoir lancé "deux missions de consultation et de réflexion, dont les résultats sont attendus pour la mi-décembre".

La ministre, qui avait annoncé il y a un mois qu'"une part de la somme allouée à chaque jeune serait désormais réservée au spectacle vivant", charge son directeur général de la création artistique, Christopher Miles, d'"étudier la mise en œuvre" de cette mesure.

Valoriser les librairies indépendantes

Rachida Dati souhaite que cette initiative "incite les jeunes à se rendre au spectacle, mais aussi qu'elle pousse les acteurs du secteur à élargir leur offre, à la déployer dans tous les territoires et à renforcer la médiation en direction des jeunes". Actuellement, le spectacle vivant n'attire que 1% des sommes dépensées avec le Pass culture.

Une autre mission est confiée à la directrice générale des médias et des industries culturelles, Florence Philibert. Il lui est demandé "d'étudier l'impact de la mesure sur le secteur du livre et de la lecture, et de proposer des solutions qui valorisent le réseau des librairies indépendantes", mais aussi "d'étudier l'élargissement du Pass culture à la presse écrite, dans une optique d'éducation aux médias et à l'information".

Le secteur de l'édition, le grand bénéficiaire du Pass avec 54% des sommes dépensées qui le sont dans le livre, prévenait en septembre qu'il serait "vigilant" face aux réformes engagées par le gouvernement de Michel Barnier. Attribué à 3,4 millions de jeunes depuis son lancement en 2021, le Pass culture représente une dépense d'un peu plus de 200 millions d'euros par an pour le ministère de la Culture, qui finance la part individuelle. Une part collective, gérée par les enseignants, est financée par le ministère de l'Éducation nationale.