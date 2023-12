"Ma détermination à poursuivre mes combats est totale" : la ministre de la Culture Rima Abdul Malak dément les rumeurs de démission

Dans un long message posté sur Instagram, la ministre de la Culture Rima Abdul Malak réaffirme son soutien au président de la République et à la Première ministre, à la suite de l'adoption du projet de loi controversé sur l'immigration. Et dément toute rumeur évoquant la démission de ses fonctions.

La ministre de la Culture Rima Abdul Malak a démenti, mercredi 20 décembre sur son compte Instagram, des rumeurs de démission la concernant à la suite de l'adoption du projet de loi controversé sur l'immigration. "Contrairement aux rumeurs qui ont circulé, je n'ai pas envisagé de démissionner du gouvernement. Ma détermination à poursuivre mes combats est totale", écrit la ministre dans son long message.

"Au nom des larmes de mes parents"

"Au nom des larmes de mes parents quittant leur Liban natal, au nom de cette France qu'ils ont choisie pour sa devise de Liberté, Egalité, Fraternité, que je ne cesserai jamais de défendre et de servir, vous me trouverez encore rue de Valois tant que le président de la République et la Première ministre m'accorderont leur confiance prête à poursuivre ces justes combats", ajoute-t-elle.

Née en 1979 à Beyrouth, Rima Abdul Malak passe les dix premières années de sa vie dans la capitale du Liban, avant que sa famille, fuyant la guerre civile, décide de s’installer en France. Un épisode traumatisant, raconté par Samir Abdul Malak, l'oncle paternel de la ministre : "Leur maison a été attaquée, ils ont littéralement échappé à la mort. Leur père décide alors de partir et d’installer sa femme et ses trois enfants à Lyon qu’il connaît bien pour y avoir passé son cursus universitaire", raconte-t-il au média libanais Ici Beyrouth.

Un parcours de vie qui fait écho à "l’élan de solidarité dont les Français ont su témoigner pour accueillir les réfugiés afghans après la chute de Kaboul ou les réfugiés ukrainiens après l’invasion russe", décrit la ministre dans son message Instagram, avant de poursuivre : "Certaines dispositions ajoutées au Sénat, relatives aux conditions du regroupement familial, au délai d’obtention des prestations sociales pour les étrangers en situation régulière, au droit du sol ou encore à la déchéance de nationalité heurtent mes convictions."

"Je continuerai à porter haut notre exception culturelle"

Des sujets qui résonnent également chez plusieurs ministres de l'aile gauche de la majorité. Rima Abdul Malak réaffirme quant à elle ses engagements : "Ma détermination à poursuivre mes combats est totale", poursuit-elle dans son message posté sur Instagram. "Je continuerai à porter haut partout en France et en Europe notre liberté de création, notre patrimoine, nos industries culturelles, nos langues, le droit d’auteur. Bref, notre exception culturelle. Vous me trouverez toujours aux côtés des artistes et des forces vives de la culture, pour défendre leurs métiers, leurs projets et leurs rêves".