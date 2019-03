VIDEO. Le "putain de facteur humain" : l'explication d'Hubert Reeves sur l'inaction des hommes face à l'état de la Terre

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

"Comment se fait-il que les êtres humains, qui sont très informés sur ce qu'il se passe depuis longtemps, n'ont pas le cerveau équipé pour réagir efficacement aux informations sur l'état de la Terre, le réchauffement climatique ? Pourquoi n'agit-on pas ?" demande Eric Fottorino, directeur de l'hebdomadaire Le 1, à l'astrophysicien Hubert Reeves, invité du magazine "Ouvrez le 1" diffusé mercredi 13 mars à 22h30 sur Franceinfo (canal 27).

"La réponse à votre question est difficile. Il y a un élément que j'aime bien mais qui n'explique rien : c'est une expression qui est beaucoup utilisée au Québec. Cela s'appelle le PFH. Vous savez ce que c'est ? Eh bien, c'est le putain de facteur humain. C'est ce qui fait que sachant tout cela, on ne passe pas de ce qu'on sait à ce que cela implique", répond le scientifique et écologiste.

"Il y a cette résistance pour les humains de regarder les choses en face"

"Pourquoi ? Les raisons sont multiples et les psychologues nous les expliqueront ou pas. Il reste qu'il y a cette résistance pour les humains de regarder les choses en face, précise l'auteur de Poussières d'étoiles (éd. Seuil). Comme disait Chirac : 'Notre maison brûle et nous regardons ailleurs'. Et pourquoi regardons-nous ailleurs quand la maison brûle ? Je ne sais pas."

"Notre devoir est de rendre évidents les faits, poursuit le vulgarisateur scientifique. Il faut dire exactement ce qu'il en est, la vérité, sans jamais exagérer dans un sens ou dans l'autre. Et il faut aussi ne pas décourager. L'attitude la plus dangereuse est celle de celui qui dit 'C'est foutu ! Il n'y a plus rien à faire'. Quand on dit 'C'est foutu !'... c'est foutu !"

Extrait du magazine "Ouvrez le 1" diffusé mercredi 13 mars 2019 à 22h30 sur Franceinfo (canal 27).

