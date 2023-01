Lizzo, Cardi B, Kendrick Lamar : voici qui Jazlyn a pu interviewer pour son émission, Jazzysworldtv. La jeune fille a 12 ans, et pourtant, a déjà l’âme d’une journaliste. Brut l’a rencontrée à New York.

“J’ai obtenu des interviews avec plein de gens cool et de stars, alors que des journalistes qui avaient 20 ans d’expérience n’avaient pas réussi à les avoir. Je suis très reconnaissante pour tout ça.” Jazlyn n’a que 12 ans, et pourtant, elle a déjà interviewé de grandes stars. La jeune américaine tient une émission, Jazzysworldtv, où elle montre ses interactions avec les célébrités. “Ce que j’aime dans ce que je fais, c’est que je peux poser des questions du point de vue d’un enfant et montrer à tout le monde que les voix des enfants sont importantes aussi”, explique-t-elle.

“Les enfants peuvent faire tout ce qu’ils décident de faire”

Pour elle, ce projet lui permet de montrer que les enfants peuvent aussi porter des idées intéressantes. “On voit beaucoup d’enfants dans des émissions en train de s’amuser, de jouer aux jeux vidéo. Mais je pense qu’il faut que beaucoup plus d’enfants diffusent des contenus qui soient informatifs mais quand même marrants. (...) Je voudrais aussi montrer aux gens qu’ils peuvent faire tout ce qu’ils décident de faire, peu importe leur âge, peu importe leur objectif, tant qu’ils travaillent dur et qu’ils sont persévérants.”

“L’un des meilleurs conseils qu’on m’ait donnés en interview, ça devait être celui de monsieur Kendrick Lamar”, se souvient-elle. L’artiste lui avait confié : “Ce n’est pas grave, tu sais, de ne pas être parfait. Il faut reconnaître la beauté de l’imperfection. Je trouve que c’est un conseil qui peut servir dans la vie quotidienne. C’est un très bon conseil. Chaque personne est unique et il faut s’aimer comme on est.”