Un descendant de la maison de Cazanove ne veut plus de son "Champagne by Clara Morgane"

Cette cuvée spéciale n'est pas du goût de tous. Le comte Loïc Chiroussot de Bigault de Cazanove, descendant direct de la maison de Cazanove, dénonce l'association de la célèbre marque de champagne avec l'ancienne star des films X, Clara Morgane, pour la cuvée "Le Champagne by Clara Morgane". Selon le journal L'Union, le comte a même décidé de saisir la justice à ce propos.

"Je suis véritablement choqué par cette association", a réagi le descendant direct de la maison de Cazanove auprès de L'Union. "C’est tout simplement scandaleux ! Comment peut-on associer le nom de mon illustre famille à celui de Clara Morgane ? C’est inconcevable", a-t-il martelé.

Le comte Loïc Chiroussot de Bigault de Cazanove a ainsi fait le choix d'assigner en référé la société Charles de Cazanove, afin que le nom de la célèbre maison n'apparaisse plus sur "Le Champagne by Clara Morgane", rapporte L'Union. Selon les informations de BFMTV, l'audience est prévue pour le 9 janvier 2018.

Je ne comprends pas. S’ils savaient, mes ancêtres se retourneraient dans leur tombe ! Loïc Chiroussot de Bigault de Cazanove à "L'Union"

Un partenariat d'un an entre Clara Morgane et la maison de Cazanove

Comme le précise BFMTV, Clara Morgane, aujourd'hui animatrice de télévision, mannequin et chanteuse, s'est associée pour une durée d'un an avec la maison de Cazanove. Le champagne portant son nom est décrit comme "une cuvée spéciale rosée, gourmande et fruitée", avec un "habillage de bouteille sexy" . Une bouteille du "Champagne by Clara Morgane" vaut 50 euros.

Le descendant direct de la maison de Cazanove, cité par BFMTV, assure "n'avoir rien contre" Clara Morgane, mais vouloir préserver son "droit patrimonial et extrapatrimonial". "Je suis le descendant de cette histoire familiale. Je ne peux pas laisser faire n’importe quoi", insiste-t-il.