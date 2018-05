VIDEO. MBS : l’outrance d’Arabie

Mohammed Ben Salmane, richissime prince héritier d’Arabie saoudite, est probablement le monarque le plus puissant du monde. A seulement 32 ans, "MBS" est en train de réveiller son pays, de le moderniser… à marche forcée et avec violence. Revers de la médaille : un pays verrouillé qui emprisonne les militants des droits de l'homme et applique toujours la peine de mort. Le fils préféré du roi Slamane s'est aussi affirmé en chef de guerre, en déclarant la guerre au Yemen.

Des contrats de milliards d'euros

Fort de ses réformes sociétales plébiscitées par les jeunes, comme l'autorisation de conduire pour les femmes, MBS tente aussi de séduire l’Occident, en signant des contrats de milliards d’euros. En visite officielle en France, il a vu le tout-Paris défiler à ses pieds. "Complément d’enquête" dresse le portrait de ce prince méconnu.

Un portrait signé Sébastien Lafargue et Rola Tarsissi diffusé dans "Complément d'enquête" le 3 mai 2018.