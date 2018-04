Royaume-Uni : le fils de Kate et William s'appelle Louis Arthur Charles

Un suspense insoutenable a pris fin outre-Manche ce vendredi 27 avril : on connaît enfin le (et même les) prénom(s) du troisième enfant du prince William et de son épouse Kate, né le 23 avril dernier. Loïc de la Mornais a le privilège de l'annonce, en direct de Londres (Royaume-Uni). Il déclare : "Il fallait avoir l'approbation de la reine Élisabeth II, le suspense a duré toute la semaine. Élisabeth a donc donné son accord pour ce prénom... Il s'agit d'un petit : Louis, plus précisément Louis Arthur Charles de Cambridge."

Pourquoi Louis Arthur Charles

Le journaliste explique ensuite l'origine de ces prénoms. Il analyse : "Le prénom Arthur est également le deuxième prénom de son père, quant à Charles, c'est le prénom de son grand-père, le prince Charles. Louis, son premier prénom, est une surprise, même s'il s'agit d'un prénom royal, plutôt français, même si le roi Louis VIII été roi de France et roi d'Angleterre. Ce petit prince sera cinquième dans l'ordre de succession au trône."

Le JT

Les autres sujets du JT