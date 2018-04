Royal Baby : "Des sacs à patates", "le teint pale"... Des mamans britanniques taquinent Kate Middleton (et son visage pimpant)

Elles ont partagé sur Twitter leur visage après un accouchement. Une manière de rappeler que peu de femmes ressemblent à la duchesse de Cambridge, sept heures après avoir donné naissance à un enfant.

Souriante, élégante, pimpante... C'en est trop. Agacées de voir le visage radieux de Kate Middleton sept heures seulement après avoir donné naissance à son troisième enfant, des mamans ont décidé de contre-attaquer. Dans un tweet publié mardi 24 avril, une journaliste de la BBC écrit avoir un "petit doute" sur "l'incroyable" beauté de la duchesse de Cambridge... après une telle épreuve. Normalement, la majorité des mamans "ressemblent plutôt à des sacs à patates." Elle propose alors aux Britanniques de partager des photos d'elles après leur accouchement.

Little doubt that #DuchessofCambridge looks amazing Most women post-birth look like a sack of spuds. I'd post an image of me but you'd need help afterwards. If you're willing to share your truth, tweet @BBCWomansHour — Jane Garvey (@janegarvey1) 24 avril 2018

Le résultat est immédiat. Plusieurs mamans ont accepté de montrer aux internautes leur visage post-accouchement. "Je suis celle de droite, au cas où vous hésitez", a par exemple tweeté l'une d'elle, plein d'ironie.

Here you go @janegarvey1 - me and Kate 7 hours post-natal.... I'm the one on the right, in case you're wondering.... @BBCWomansHour pic.twitter.com/6yf3H5a2T1 — Nina Warhurst (@NinaWarhurst) 24 avril 2018

"C'est moi, 18 heures après l'accouchement. À cause d'une importante hémorragie post-partum, j'ai dû me faire injecter pas mal de de sang et subir une opération d'urgence, écrit une certaine Sally. On dirait encore que j'ai échappé à la mort. Notez mon teint livide, mon visage enflé et ma fatigue générale."

This is me, 18 hours after giving birth. Massive post-partum haemorrhage, several units of blood and emergency surgery, and I still look like death warmed up. Note pale skin, swelling & general exhaustion. #newmum pic.twitter.com/dRzULBTyS5 — Sally (@Tupperwarepanda) 24 avril 2018

"Sept heures après l'accouchement, des semaines de récupérations étaient nécessaires", rappelle Lea, à toutes fins utiles...

7 hours post-birth and weeks of recovery needed after pic.twitter.com/VDyelM8kOV — Lea (@LeaW638) 24 avril 2018

Allez, un dernier témoignage, celui de Kalpana. "Sans maquillage, mes cheveux gras. J'ai l'air crevé. Mais c'est moi... après avoir accouché de mon bébé il y a 11 mois !".