Windsor se prépare à accueillir le mariage de l'année

À 24 heures du mariage princier, les premiers fans sont déjà arrivés. Les plus courageux campent depuis plusieurs jours devant le château de Windsor afin d'être aux premières loges. À la fin de la cérémonie, le prince Harry et Meghan Markle sortiront du château pour une procession en carrosse. Pour le public, c'est le moment fort du mariage. Ce sera l'occasion de voir ou d'apercevoir les jeunes mariés.

Une opération de police hors-norme

Windsor est une petite ville de seulement 32 000 habitants, mais samedi 19 mai, le jour du mariage, il y aura 100 000 personnes dans les rues de la ville. Avec autant de monde, il y aura également un énorme dispositif de sécurité. Les forces de l'ordre sont déjà nombreuses ce vendredi 18 mai. Elles patrouillent dans les rues de Windsor, vérifient les poubelles, les moindres recoins et les arrêts de bus. Demain, des drones vont même survoler la foule et pour la police britannique c'est l'opération la plus importante jamais menée ici à Windsor.

