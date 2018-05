Windsor : mariages en majesté

Les mariages dans les familles royales d'Angleterre, une farce pour les uns, une saga palpitante pour les autres. 70 ans d'Histoire nuptiale chez les Windsor : en 1947, à 21 ans, la princesse Elizabeth épouse son prince charmant, Philip Mountbatten. Le pays sort de la guerre : certains Anglais ont offert leur ticket de rationnement pour financer la robe. Ils seront heureux, et auront quatre enfants. Cinq ans après ses noces, Elizabeth est couronnée reine. En 1980, leur fils ainé, Charles, se fiance. Deux millions de personnes se pressent dans les rues de Londres pour ce qu'on appelle alors le mariage du siècle. Quand Diana, telle Cendrillon sort de son carrosse, Léon Zitrone, le commentateur de l'époque, se fait lyrique. La traine de plus de 7 mètres éblouit le chroniqueur. Mais ce conte de fées est en réalité une mascarade : Charles n'aime pas sa femme qu'il connait à peine. Ils se sont vus 13 fois seulement avant la cérémonie. Ils auront deux fils, mais ne seront pas heureux. En 1995, Diana dénonce à la télévision l'infidélité de son époux. Il la trompe avec Camilla, son amour de jeunesse.

Une famille enfin pacifiée

La reine demande alors au couple de se séparer officiellement. C'est une première; en 1996, Charles divorce, et les adversaires de la monarchie se gaussent : "C'est merveilleux, c'est fini ! Nous serons en République tôt ou tard". En 2005, l'éternel promis au trône d'Angleterre se remarie. Cette fois sans pompes ni trompettes. Un mariage civil à la mairie de Windsor, suivi d'une bénédiction nuptiale. Il épouse Camilla, longtemps présentée comme la méchante du conte de fées. Il a 58 ans, sa dulcinée 57. Harry et William assistent au mariage avec l'ennemie de leur mère... Quand on vous dit que c'est mieux qu'une série ! En 2011, pas de carrosse, mais une Rolls-Royce pour Kate Middleton. La fiancée du prince William est une roturière, mais elle est si belle que les Anglais lui pardonnent. Sa soeur Pippa, qui porte la traine, fait aussi tourner les têtes. Sous les yeux attendris de sa royale grand-mère, le prince William réunit toute la famille, enfin pacifiée. Kate et lui ont désormais trois enfants, et semblent très heureux. Samedi viendra le tour d'Harry. Comme il épouse une actrice, les photographes rêvent de voir enfin un baiser hollywoodien sur le balcon de Buckingham Palace.

