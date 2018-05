VIDEOS. Gospel, "royal kiss" et larmes : on refait le film du mariage de Harry et Meghan Markle en sept moments forts

Meghan Markle et le prince Harry se sont dit "oui". Franceinfo revient sur les moments marquants de la cérémonie en vidéo.

"Just married!" En présence de 600 invités, dont la reine Elisabeth II et son mari, le prince Philip, les couples Clooney et Beckham, ainsi que les familles Windsor et Middleton au grand complet, le prince Harry et sa fiancée Meghan Markle se sont dit "oui", samedi 19 mai, dans la chapelle du château de Windsor. Arrivée des mariés, échange des consentements et chœur gospel invité pour l'occasion... Si vous avez raté cette cérémonie pleine d'émotion, franceinfo refait le film en vidéos.

La minute "pression" : quand le prince Harry arrive avec son frère William

Quelques minutes après le départ de la Rolls Royce amenant sa fiancée Meghan Markle à la chapelle Saint George, le prince Harry arrive aux abords du château de Windsor. Barbu et vêtu d'un costume militaire, le jeune homme parcourt les derniers mètres à pied, aux côtés de son frère et témoin, le prince William.

La minute "mode" : quand Meghan Markle dévoile sa robe

C'est dans une robe Givenchy, dessinée par la styliste Clare Waight Keller, que la future duchesse du Sussex arrive sur le perron de la chapelle. Meghan Markle porte aussi une tiare de diamants ayant appartenu à la reine Mary, grand-mère d'Elisabeth II. Les enfants d'honneur, dont le prince George et la princesse Charlotte, portent la traîne de la mariée, longue d'environ 5 mètres. Meghan Markle, émue et souriante, est longuement acclamée par la foule rassemblée à cette occasion.

La minute "émotion" : quand les futurs époux échangent leurs consentements

Meghan Markle et Harry se disent "oui", après un léger silence pour le prince, ce qui déclenche les rires de l'assemblée. Alors que la mariée affiche un large sourire, le prince Harry, très ému, ne peut retenir ses larmes. Les regards tendres échangés par le couple ne manquent pas de faire réagir commentateurs et internautes qui suivent la cérémonie en direct.



La minute "frissons" : quand "Stand By Me" retentit dans la chapelle

Après des morceaux de compositeurs tels que Haendel, Schubert ou Gabriel Fauré, un chœur gospel résonne dans la chapelle pour interpréter Stand By Me, de Ben E. King. La chanson, écrite en 1961, est interprétée par Karen Gibson et The Kingdom Choir, une chorale choisie par les mariés. Une touche de modernité dans cette cérémonie solennelle.

La minute "ferveur" : quand le pasteur prononce son homélie

Le pasteur Michael Bruce Curry, premier Afro-Américain à occuper la fonction de chef de l'Eglise anglicane aux États-Unis, livre une homélie sur les devoirs des mariés. Un moment qui en fait sourire certains : armé de son iPad, le pasteur évoque le feu "qui permet de diffuser ce mariage à travers le monde. Le feu nous permet de nous envoyer des SMS, des tweets, mails, d'utiliser Instagram, Facebook, d'avoir des relations dysfonctionnelles les uns avec les autres". Il évoque même Martin Luther King. Un message peu commun dans l'univers très codifié de la monarchie britannique.

La minute "officielle" : quand les époux échangent vœux et alliances

Après avoir prononcé leurs vœux, les mariés échangent leurs alliances. Conformément à la tradition royale, celle de Meghan Markle est fabriquée à base d'or de Clogau, tandis que l'anneau de Harry est constitué de platine. Reste à voir si, comme son frère William, il le retirera après la cérémonie.

Le bonus "romantique" : le "royal kiss" sur le perron

C'est finalement sur le parvis de la chapelle, sous une arche de roses, que Meghan et Harry échangent leur premier baiser de jeunes mariés. Tradition oblige, le couple n'avait pas le droit de s'embrasser dans la chapelle. Les mariés s'installent ensuite dans une calèche pour une procession dans les rues de Windsor.