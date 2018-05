VIDEO. Mariage royal : "Meghan n'avait pas besoin de Harry, mais Harry avait besoin d'elle"

Son destin est hors du commun. Samedi 19 mai, Meghan Markle va épouser le prince Harry au château de Windsor. L'actrice américaine va devenir une membre de la famille royale britannique. Ce sera le rôle de sa vie. Et elle a tout pour l'endosser avec succès. Andrew Morton en est convaincu. Le journaliste britannique, auteur de Meghan Markle, de Hollywood à Buckingham avec le prince Harry, une biographie non autorisée de la jeune femme éditée par Hugo & Cie, s'en explique dans une interview à franceinfo.

"Meghan Markle a été une actrice toute sa vie. D'une certaine manière, elle va continuer en jouant à la princesse sur la scène mondiale. Ce n'est pas pour elle une transition intimidante", affirme son biographe, qui brosse le portrait d'une jeune femme "moderne, très professionnelle, intelligente, éduquée, déterminée, ambitieuse". "Un modèle pour beaucoup de jeunes femmes", assure-t-il.

"Il s'est rendu compte que c'était la bonne"

"Quand Meghan a rencontré Harry, elle jouait encore dans la série télé Suits. Plus encore, elle était l'égérie publicitaire d'un magasin canadien. Elle était aussi l'ambassadrice d'une importante association caritative canadienne. Elle avait aussi un blog, The Tig, qui avait deux millions de lecteurs. Elle vivait une vie parfaite. Elle était au sommet de sa carrière", rappelle Andrew Morton. "Elle n'avait pas besoin de Harry. Harry en revanche avait besoin d'elle. Il s'est rendu compte que c'était la bonne. Il a fait tout ce qu'il a pu pour s'assurer qu'elle reste à ses côtés, même quand leur romance est devenue publique et que les médias ont enquêté sur son passé", analyse-t-il.

Aux yeux d'Andrew Morton, Meghan Markle a en effet joué un rôle dans l'assagissement du prince Harry. "La reine et le prince Philip ont observé les changements du prince Harry ces dernières années. Il est passé d'un jeune homme en colère à cet individu très responsable, mature, attentionné, bienveillant. Et ils se rendent compte que c'est en partie grâce à Meghan Markle."

"La dynastie est assurée"

Le prince Harry et Meghan Markle vont former "un vrai couple de pouvoir", qui aura entre ses mains l'avenir de la couronne britannique, juge le biographe. "La reine a désormais le sentiment que la dynastie est assurée grâce aux mariages de William, mais aussi de Harry", croit Andrew Morton.

Pour preuve, liste le biographe, "Meghan Markle n'est pas encore entrée dans la famille royale, mais elle est déjà la personne la plus 'googlée' de la planète en 2017. Elle et Harry font partie des cent couples les plus puissants du monde, selon le magazine Time. Et d'après les sondages, elle est la membre la plus populaire de la famille royale, alors qu'elle n'en fait pas encore partie".