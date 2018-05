VIDEO. Les Britanniques sont fin prêts pour le Royal Wedding

Masque à l'effigie de la future mariée, paris sur la couleur du chapeau de la reine : les Britanniques sont prêts pour le mariage entre le prince Harry et Meghan Markle. Les noces sont célébrées samedi 19 mai à Windsor (Royaume-Uni). Certains curieux sont même arrivés quelques jours avant la cérémonie, afin d'avoir les meilleures places sur le chemin qui mène au château de Windsor.

Hier soir, nous avons choisi de mettre une tente sur le Long Walk parce que c'est un bel endroit, ce n'est pas trop bruyant, à part les avions mais ils s'arrêtent au milieu de la nuit. Jane Small

La frénésie s'est emparée des Britanniques, des plus grands aux plus petits. Les enfants de l'école voisine du château royal ont défilé, déguisés en petit archevêque de Canterbury suivi du mini couple princier. Les parieurs ont multiplié les hypothèses les plus folles, essayant de deviner la couleur du chapeau de la reine ou si le visage du prince Harry serait glabre ou non.