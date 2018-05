Royaume-Uni : les fans attendent le mariage du prince Harry et Megan avec impatience

Mercredi 16 mai, à trois jours du mariage de l'année, ceux que l'on surnomme les super fans ont déjà pris position à Windsor (Royaume-Uni) et pas question pour eux de céder leur place. "Je reste ici, je suis assise sur cette chaise et je ne bouge pas, seulement pour aller aux toilettes. C'est une superbe position parce que la voiture doit tourner ici. On aura une belle vision du couple, ce sera génial", explique une fan.

Une carte de voeux géante

Le mariage de Harry et Meghan Markle aura lieu samedi, et devant le château de Windsor, c'est déjà l'effervescence. Panneaux grandeur nature des futurs mariés, couronnes, costumes, drapeaux britanniques, les touristes sont prêts. Ils seront environ 100 000 à venir de partout dans le monde. "Nous venons de Mumbaï, en Inde", témoigne un touriste. Une ferveur populaire qui a traversé l'océan. A Los Angeles, ville d'origine de Meghan Markle, une carte de voeux géante a été installée sur Hollywood Boulevard.

