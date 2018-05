Royaume-Uni : dans les coulisses du mariage princier

Seuls quelques chanceux triés sur le volet pourront assister au mariage du prince Harry avec Meghan Markle ce samedi 19 mai au château de Windsor (Royaume-Uni). Ce sont pas moins de 600 invités de marque, familles et stars, qui seront présents lors de la cérémonie dans la chapelle Saint-Georges. La reine sera assise au premier rang, bien évidemment.

Un déjeuner royal

Les invités seront, ensuite, conviés à un déjeuner offert par Sa Majesté en personne. Dans les cuisines du château, une armée de 30 chefs et de centaines de commis est déjà aux fourneaux. Les enfants de chœur répètent dans la chapelle. Ces jeunes garçons vont assurer une messe de mariage royal et chanter devant des milliards de téléspectateurs. Pour la cérémonie, il y aura également dix petites filles et garçons d'honneur. George et Charlotte, les enfants de Kate et William, seront bien sûr de la partie.

Le JT

Les autres sujets du JT