Meghan - Harry : un mariage sous haute sécurité

Samedi 19 mai, le prince Harry et Meghan Markle vont se marier en grande pompe à Windsor (Royaume-Uni), et des centaines de milliers de visiteurs sont attendus. Mais les noces des deux époux, qui auront un retentissement planétaire, sont un casse-tête sécuritaire. Actuellement, les policiers de Windsor fouillent tout, des plafonds des cabines téléphoniques rouges au fond peu reluisant des bouches d'égout. Ils seront également lourdement armés, alors que le pays est traditionnellement habitué aux fameux bobbys, qui disposent d'une seule matraque.

Le centre-ville sera intégralement fermé

"Ici, on est au centre d'une petite ville médiévale, c'est très difficile à sécuriser, notamment parce que les rues sont étroites et sinueuses. Au moins, il y aura des immeubles hauts, ainsi, les snipers et les informateurs de la police pourront bien observer la foule", explique Alex Bomberg, ancien aide de camp de la famille royale. Le centre-ville sera intégralement fermé à la circulation et protégé des voitures.

