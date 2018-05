Meghan et Harry : une nuit de fête

À l'issue de la cérémonie de leur mariage hier, samedi 19 mai, Harry et Meghan ont pris la direction du manoir de Frogmore House, où près de 200 invités les attendaient pour des festivités à l'abri des regards. Que sait-on de cette soirée ? Loïc de la Mornais, en direct de Londres (Royaume-Uni), nous en dit plus : "Il s'agit d'une soirée extrêmement sélective, avec des invités triés sur le volet, mais pour leur permettre d'avoir une soirée un peu plus régressive, où l'on pouvait un peu plus se détendre, d'ailleurs ça se voit dans le menu, selon les informations qu'on a pu obtenir : un menu composé de hamburgers, de hot dogs, de glaces et de barbe à papa."

"La personne qui s'est installée au piano était Sir Elton John"

Le journaliste poursuit : "Il y a des groupes qui ont pu jouer, parce qu'il y avait des invités prestigieux, on parle notamment d'Ed Sheeran, ou encore du groupe de rock Coldplay, qui ont pu faire jouer et faire danser les invités. On parle aussi d'un feu d'artifice, de discours d'Harry bien sur et de William, qui était son témoin de mariage, mais aussi d'un discours de Meghan, la mariée".

Autre détail qui a toute son importance : "tous les invités à cette soirée très spéciale qui avait pour thème le carnaval et la boite de nuit londonienne avaient reçu ordre de n'amener aucun portable, aucun appareil photo, pour ne prendre aucune image qui pourrait distraire les invités de ce moment où ils pouvaient se lâcher enfin, à l'abri des caméras du monde entier, qui les avaient traqués toute la journée". L'un des moments clé de ce mariage aurait été le discours "très remarqué du prince Charles, qui a ému toute l'assistance : certains étaient en larmes, il a beaucoup parlé de son fils, en terminant en demandant si quelqu'un pouvait se mettre au piano pour jouer un petit air. La personne qui s'est installée au piano était Sir Elton John".

