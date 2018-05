Meghan et Harry : leur destin est scellé

Ils se sont dit oui : Meghan et Harry se sont unis devant trois milliards de téléspectateurs potentiels, mais surtout devant la famille royale au grand complet et de nombreuses célébrités. Une union qui restera dans les annales, puisque si le protocole a été respecté, un vent de modernité a été insufflé par la jeune mariée. À midi heure anglaise, la mariée est entrée dans l’abbaye de Windsor parée d’une robe Givenchy, avec dans son sillage une toile de soie brodée de cinq mètres de long. Le Prince Charles l’a amené à son futur époux. Le tout devant le regard ému de sa mère.



Gospel et God save the Queen

Après l’échange des consentements, l’archevêque de Canterbury les a déclarés mari et femme. À l’extérieur, la foule jubilait. Puis, c‘est la chanson "Stand by me" qui a résonné sur des notes de gospel, avant bien évidemment le très traditionnel "God Save the Queen". Après une heure de cérémonie, ils sont sortis sur le perron et ont échangé un baiser. Un déjeuner offert par la reine Élizabeth II les attendait quelques minutes plus tard.

