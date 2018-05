Mariage royal : Windsor en effervescence à la veille de la cérémonie

À la veille du mariage qui unira Meghan Markle au prince Harry, le samedi 19 mai, les rues de Windsor (Royaume-Uni) sont en effervescence. Sur place, Manon Bougault explique : "On prévoit un grand soleil, plus de 20 degrés, de quoi rendre la fête encore plus belle. Les festivités commenceront dès 10 heures avec l'arrivée des premiers invités. On attend notamment Elton John, le couple Beckham ou encore le chanteur Ed Sheeran." Les membres de la famille royale s'installeront dans la chapelle vers 12h15. Le prince arrivera à 12h45, suivi par la reine d'Angleterre puis par Meghan Markle, accompagnée par le prince Charles.

100 000 personnes attendues à Windsor

À Windsor, les premiers fans sont déjà arrivés, 24 heures avant la cérémonie. Un groupe d'américain s'est placé pour pouvoir admirer le couple princier et être aux premières loges. Ils ont dormi trois nuits dehors. Le crieur officiel, et surtout autoproclamé, de la famille royale, est bien sûr de la partie. On attend 100 000 personnes le jour J dans les rues de Windsor.

