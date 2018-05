Mariage royal : le père de Meghan Markle pourrait ne pas être présent à cause d'une séance photos embarrassante

La famille de Meghan Markle continue d'inquiéter la couronne britannique. Le palais de Kensington a indiqué, lundi 14 mai, que Meghan Markle vivait "un moment profondément personnel" après des informations de presse faisant état de l'absence du père de l'ex-actrice américaine à son mariage avec le prince Harry samedi. Selon le site d'informations people TMZ, Thomas Markle ne conduira pas sa fille à l'autel, samedi, au château de Windsor (à l'ouest de Londres) comme il était prévu.

La décision viserait à ne pas mettre la future princesse dans l'embarras à la suite d'une séance de photos malgré les consignes de discrétion prodiguées. Il pourrait s'agir d'une mise en scène présentée comme des photos volées. Le Mail on Sunday (article en anglais) a publié un cliché montrant le père de la future femme du prince Harry en train de discuter avec Jeff Rayner, un paparazzi reconnu.

Les images de Thomas Markle ont été prises à Rosarito (Mexique), où il réside. Vendus partout dans le monde, elles auraient rapporté 100 000 dollars (84 000 euros) à Thomas Markle, selon le tabloïd Daily Mirror (article en anglais). Les clichés montrent le septuagénaire américain en train de se faire mesurer le tour de taille (pour son futur costume) ou de regarder des photos du futur couple royal sur un ordinateur. Selon des proches de Thomas Markle, cités par le quotidien, il se serait laissé convaincre, poussé à bout par les nombreuses sollicitations reçues et la pression des paparazzis à ses trousses. Il se sentirait désormais "trahi" et "idiot". Le site TMZ ajoute que Thomas Markle aurait fait une crise cardiaque il y a quelques jours, au moment de la divulgation de l'affaire.

