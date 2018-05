Mariage royal : la fièvre monte à Windsor à la veille de la cérémonie

À la veille du mariage royal du prince Harry et de Meghan Markle, à Windsor (Royaume-Uni), tout semble fin prêt dans cette petite ville de 32 000 habitants. Il y a de nombreuses banderoles, des journalistes venus du monde entier, et même l'orchestre de l'école de Windsor, qui jouera demain, 19 mai, lors du passage du cortège royal. "On aime vraiment beaucoup Meghan, elle est superbe, on était fan de sa série et on espère qu'elle appréciera notre musique", s'enthousiasme un membre de l'orchestre.

Près de 150 000 spectateurs attendus

Fan inconditionnelle de la famille royale, Leslie, arrivée à Windsor de Washington (Etats-Unis) hier soir, est équipée pour ne rien rater. "Je vais dormir sur place, j'ai tout ce qu'il faut d'essentiel dans mon sac et j'ai même des couches ! Car je ne crois pas que je quitterai cet endroit, je ne prendrais pas de risque.", explique-t-elle. Comme Leslie et ses amis, ils seront plus de 150 000 spectateurs demain à Windsor.

Le JT

Les autres sujets du JT