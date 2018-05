Mariage royal : la cérémonie en quelques chiffres

Dans la chapelle de Windsor (Royaume-Uni), 600 personnes seront au plus près des mariés royaux qui s'uniront demain, samedi 19 mai, à 13 heures, heure française. Dans les jardins, ils seront 2640. Derrière les grilles, 500 000 badauds essaieront d'apercevoir le couple princier. À la télévision ou sur internet, on prévoit près de 3 milliards de téléspectateurs. Pour la seule réception au château, 16 000 coupes de champagne seront servies, 30 000 petits fours seront apportés par 1 000 serveurs et cuisiniers. Les décorateurs ont préparé 8 millions de pétales de fleurs qui seront lancées au passage du couple, protégé par 5 000 policiers.

250 Millions d'euros de retombées économiques

Le cout total de la journée est inconnu, comme celui de la robe de la mariée, l'un des secrets les mieux gardés du royaume, dont le prix pourrait tout de même dépasser les 100 000 euros. Cet événement reste une bonne affaire pour l'économie anglaise. Son impact commercial est évalué à 250 millions d'euros. Au total, 5 910 couples ont choisi de se marier le même jour que Meghan et Harry, les experts attendent 5 000 petites Meghan parmi les bébés nés cette année.

