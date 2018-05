Mariage royal : affluence mondiale au château de Windsor

Le mariage entre le prince Harry et Meghan Markle va avoir lieu demain, samedi 19 mai, au château de Windsor (Royaume-Uni). "Ce sera le prince Charles qui accompagnera Meghan Markle dans la chapelle Saint-Georges jusqu'à l'autel. Puisque le père de la mariée n'a pas pu faire le déplacement, pour des raisons de santé. Cette annonce a ravi les Britanniques. Car le symbole est fort, le prince Charles est le prochain monarque dans l'ordre de succession au trône. C'est donc une belle façon d'accueillir la future mariée au sein de la famille royale", explique la journaliste Lilya Melkonian, en direct sur place.



"C'est un conte de fées devenu réalité"

Une foule de touristes et de fans de la royauté britannique se masse devant le château de Windsor. De nombreuses nationalités sont représentées. "Chaque petite fille a écouté durant son enfance les histoires de contes de fées. Arriver à devenir une princesse un jour et vivre dans un château, là on y est. C'est un conte de fées devenu réalité", commente une Américaine.

